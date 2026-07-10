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Enquanto Brasil lamenta Copa, Neymar surge na Disney com família e parças

Jogador da Seleção visitou o novo Epic Universe e também praticou golfe em resort com o pai e o filho

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JJ
Joubert Júnior
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Repórter
10/07/2026 14:00

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Enquanto Brasil lamenta Copa, Neymar surge em parque da Disney com família e parças
Neymar visitou o Epic Universe, em Orlando, na última quinta-feira (9/7) crédito: Tupi

O atacante Neymar foi visto na tarde dessa quinta-feira (9/7) enquanto visitava o Epic Universe, em Orlando. O jogador, que cumpre período de descanso nos Estados Unidos, foi filmado pela jornalista Gabi Pasqualin enquanto caminhava pelo parque sob a escolta de seguranças.

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A viagem ocorre após uma despedida melancólica da Seleção Brasileira no mundial, torneio em que o camisa 10 lidou com limitações físicas. Ele somou apenas 37 minutos jogados ao longo de duas partidas na competição. Diante da eliminação, o Santos decidiu antecipar a folga do atleta antes de definir as metas para o segundo semestre de 2026.

A rotina na Flórida também tem sido voltada à prática de golfe. Na última quarta-feira, Neymar esteve no Reunion Resort & Golf Club, em Kissimmee, pelo segundo dia consecutivo. No dia anterior, o jogador já havia sido fotografado no mesmo local atendendo a pedidos de fãs.

Nas atividades esportivas, o craque esteve acompanhado do pai, de um de seus amigos e do filho mais velho, Davi Lucca, de 14 anos. O resort é um dos pontos mais conhecidos da região para a prática da modalidade e fica localizado nos arredores de Orlando.

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O jogador permanece em solo americano ao lado da esposa, Bruna Biancardi, e das filhas. O grupo familiar conta com a presença de Mavie, de 2 anos, e da pequena Mel, que completou 1 ano de vida recentemente.

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