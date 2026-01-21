Assine
Diversão em 2026

A magia está no ar: quais as novidades te esperam nos parques de Orlando?

Você precisa conhecer o novo complexo de lazer Epic Universe. Visitamos o local e vamos mostrar como é a área dedicada ao fantástico mundo de Harry Potter

GM
Gabriela Matina*
GM
Gabriela Matina*
Repórter
21/01/2026 14:58

Os parques do Universal Orlando Resort são perfeitos para quem busca diversão e, agora, as opções de atrações aumentaram com o Epic Universe
Os parques do Universal Orlando Resort são perfeitos para quem busca diversão e, agora, as opções de atrações aumentaram com o Epic Universe crédito: Universal Orlando/Divulgação

O ano de 2026 só está no começo e promete se tornar uma temporada empolgante para quem deseja visitar os parques de Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. Com o Universal Epic Universe já em pleno funcionamento, inaugurado em maio do ano passado, o complexo do Orlando Resorts agora soma quatro parques temáticos ( Universal Studios Florida, Islands of Adventure e Volcano Bay ). Todos com várias novidades e facilidades que tornam a experiência ainda mais especial.

O Epic Universe está batendo recordes de público nos primeiros dias do ano, mostrando que a novidade atrai multidões. Há promessas de expansões (como obras em áreas do Celestial Park), o que sugere que 2026 será um ano de evolução contínua por lá.

Por dentro do Epic Universe


Dividido em cinco mundos diferentes, o complexo do Epic Universe inclui uma área dedicada ao universo de Harry Potter, com foco no Ministério da Magia - a autoridade máxima que governa os bruxos e garante o cumprimento das leis mágicas. A proposta mistura elementos dos filmes da saga principal e de Animais Fantásticos, transportando o visitante para a Paris dos anos 1920.


Além desse mundo encantado, o visitante poderá visitar outras atrações: o Celestial Park (o hub central), o Super Nintendo World, Dark Universe (monstros clássicos) e o How to Train Your Dragon – Isle of Berk.


Com atrações mais modernas, o Epic aposta em tecnologia de ponta e simuladores avançados, que tornam a experiência ainda mais imersiva. A sensação é de que o limite entre o real e o virtual quase desaparece, estabelecendo um novo padrão em relação aos parques mais antigos de Orlando.


Além da área dedicada a Harry Potter, o Epic também conta com espaços temáticos inspirados em Super Nintendo World, Como Treinar o Seu Dragão e os aos monstros clássicos da Universal, além do Celestial Park, área central do parque inspirada nas estrelas e constelações.


O complexo inclui ainda o hotel Helios, localizado dentro do parque, com entrada liberada para os visitantes - o que permite sair e retornar no mesmo dia. Assim, é possível até fazer uma pausa durante a tarde e voltar mais tarde para aproveitar shows e atrações noturnas.


Para quem deseja aproveitar melhor a experiência, a rede oferece 11 hotéis, com benefícios como acesso antecipado aos parques e entrega das compras diretamente no hotel.


Experiência VIP

Atrações imperdíveis nos parques da Universal para aproveitar o Dia da Montanha-Russa Uai Turismo
O complexo inclui ainda o hotel Helios, localizado dentro do parque Universal Orlando/Divulgação
No Universal Orlando Resort, a Jurassic World VelociCoaster entrega uma das experiências mais intensas, combinando velocidade de até 113 quilômetros por hora Visit Orlando/Divulgação
Os parques do Universal Orlando Resort são perfeitos para quem busca diversão e, agora, as opções de atrações aumentaram com o Epic Universe Universal Orlando/Divulgação
Outra das áreas principais do Universal Epic Universe é o Celestial Park, que conta com jardins temáticos e interativos, grandes espaços para caminhadas e construções com inspiração em elementos astronômicos e mitológicos. Divulgação
Primeiras imagens oficiais de dentro do Universal Epic Universe Uai Turismo
Varinhas interativas de última geração e feitiços aprimorados chegam ao Universal Orlando Resort em março Uai Turismo


Em alta temporada, as atrações mais concorridas podem ter filas de mais de três horas. O VIP Tour da Universal é uma opção para quem quer aproveitar os parques sem filas, com conforto e otimização do tempo. A experiência é feita em grupos de até 12 pessoas, acompanhados o tempo todo por um guia exclusivo. É possível montar o próprio itinerário, escolhendo as atrações favoritas, ou deixar que o guia organize o roteiro de acordo com o perfil do grupo e o movimento do parque no dia.


O tour começa com uma recepção especial. Os visitantes entram por um tapete vermelho até uma área reservada, onde recebem o crachá VIP, que depois vira souvenir na volta para casa. Em seguida, o grupo segue direto para o café da manhã, incluso no pacote. No Universal Studios e Islands of Adventure, a refeição é feita no formato buffet; já no Epic Universe, o serviço é à la carte. Água mineral também está disponível gratuitamente durante toda a experiência.


Durante o tour, o acesso às atrações é feito sem pegar fila. O guia abre entradas laterais exclusivas e conduz o grupo pela saída dos brinquedos, garantindo prioridade total mesmo nas atrações mais concorridas. Os participantes podem repetir atrações quantas vezes quiserem. Os shows também contam com assentos reservados.


Outro diferencial é o acesso a bastidores e áreas restritas. Embora o foco seja a agilidade, o guia também compartilha curiosidades sobre o parque, checa a previsão do tempo e ajusta o roteiro para garantir a melhor experiência possível.


Ao fim do tour – que dura cerca de seis horas e geralmente se encerra às 18h – o crachá VIP passa a funcionar como Express Pass, válido para todas as atrações do parque, inclusive aquelas que não oferecem o Express tradicional.


Preços dos parques


Existem dois formatos. O VIP Experience, em grupo, e o Private VIP Experience, exclusivo para você e seus acompanhantes, com roteiro totalmente personalizado. Os valores variam bastante, não há preço fixo e costumam ser mais altos aos fins de semana. Os preços partem de US$ 219 por pessoa para um parque, US$ 259 para dois parques (Studios + Islands) e US$ 429 para o Epic Universe. O pacote ainda inclui 10% de desconto em todas as lojas e estacionamento gratuito.


Importante lembrar que o ingresso regular do parque não está incluído (US$ 134) e deve ser adquirido separadamente. Crianças de até 3 anos não pagam, mas contam para o limite de pessoas do grupo. Para quem visita em períodos de baixa temporada, o Express Pass tradicional, mais acessível, com preços a partir de US$ 80 pode já atender bem.


Alimentação vegetariana dentro e fora dos parques


Para quem se hospeda no Cabana Bay Beach Resort, a experiência gastronômica segue o formato de praça de alimentação em estilo quick service, com estações dedicadas a hambúrgueres, pizzas e saladas, além de um pequeno mercado.


Entre as opções vegetarianas estão o chicken substitute vegan stir fry, prato à base de proteína vegetal servido com cogumelos, brócolis e edamame sobre arroz jasmine. A textura do “frango” vegetal agrada, mas o prato peca pela falta de tempero.


Já o Beyond Burger, feito com hambúrguer plant-based, folhas verdes, tomate e picles no pão tostado, servido com maionese vegana e batatas fritas, é uma escolha mais equilibrada e saborosa, e agrada também a quem não tem restrições alimentares.


No café da manhã do Universal Studios, o serviço em estilo buffet oferece frutas, panquecas, iogurtes, pães, bolos e ovos, facilitando a vida de quem busca opções sem carne. No restaurante Três Vassouras, no mundo de Harry Potter, uma das escolhas mais diferentes é a torta de carne de jaca com cogumelos. Além da tradicional cerveja amanteigada, vale experimentar o sorvete de mesmo sabor.


Já no Chocolate Emporium, restaurante localizado no citywalk do Universal Studios o destaque fica por conta do risoto de cogumelos que agradou até os carnívoros. O restaurante, por si só, já é uma atração à parte, conhecido pelos milk-shakes extravagantes e pela proposta que combina sobremesas criativas com pratos completos.


No Epic Universe, o café da manhã no Oak & Star permite substituir o bacon tradicional por uma versão vegana (bastante industrializada e enjoativa) acompanhada de ovos mexidos e uma fatia de bolo com chantilly e frutas. No almoço, o Café de la Sirène, localizado no Ministério da Magia, oferece um galette preparado com tomate assado e queijo de cabra em massa amanteigada.


Para o jantar, o restaurante asiático The Blue Dragon Pan Asian, no Epic é uma boa pedida. As opções sem carne incluem o Mapo Tofu do Kai Ming, preparado com molho picante de Sichuan, couve chinesa, brócolis e arroz, além do macarrão com molho de amendoim, que permite substituir o camarão por cogumelos. Vale o alerta: o molho de amendoim deixa o prato bastante adocicado.

 

Voando com Harry Potter

Latam lança aeronaves temáticas de Harry Potter nos voos para Orlando
Latam lança aeronaves temáticas de Harry Potter nos voos para Orlando Latam/Divulgação


Para celebrar os 25 anos de lançamento de "Harry Potter e a pedra filosofal" e aquecer os fãs para a série derivada da saga, prevista para estrear no ano que vem na HBO Max, a Latam, em parceria com a Warner Bros., lançou duas aeronaves personalizadas para marcar a data.


A companhia adesivou o exterior de duas aeronaves com um design inspirado no universo criado por J.K. Rowling. As ilustrações incluem referências visuais aos filmes, como a coruja Edwiges, o Castelo de Hogwarts, o Expresso de Hogwarts e o carro voador da família Weasley. Os aviões, um Boeing 787-9 e um Airbus A320, permanecerão em operação até o final de 2026, em rotas que partem de São Paulo (GRU) com destino a Orlando (MCO), entre outras que podem ser consultadas no site da companhia.


A reportagem do Estado de Minas percorreu o trajeto e acompanhou a experiência oferecida aos passageiros, que no último mês de dezembro incluiu brindes, almofadas temáticas e cupcakes decorados com as quatro casas de Hogwarts.


No sistema de entretenimento a bordo da LATAM os passageiros encontram a saga completa de Harry Potter, ótima opção para quem viaja rumo aos parques temáticos. No portfólio de entretenimento ainda há outros conteúdos de plataformas como Disney+, HBO Max e Paramount+, além de lançamentos recém-saídos do cinema. Ao todo, são mais de 300 filmes, mil episódios de séries e mais de 800 álbuns de música.


Fora do mundo dos bruxos, entre as dicas para aproveitar o voo estão produções recentes exibidas nos cinemas e títulos presentes na corrida pelo Oscar, como "A hora do mal", "Quarteto fantástico 4", "Pecadores", o live-action de "Lilo & Stitch", "Amores materialistas", "Eddington", "No other land" e "Tudo o que Imaginamos como Luz".


Na parte musical, a curadoria da playlist "A nova música brasileira" aposta em novos artistas e bandas em ascensão, valorizando talentos nacionais que ainda estão fora do grande circuito e merecem ser descobertos.


Refeições diferenciadas


Para além das atrações, a alimentação é um ponto importante da experiência e há opções variadas para quem segue uma dieta vegetariana. A preocupação com restrições alimentares começa ainda no voo.


Em trajetos mais longos, a LATAM oferece refeições especiais, que devem ser solicitadas com pelo menos 24 horas de antecedência. Passageiros veganos podem pedir a opção especial em voos com duração superior a 3h30. A solicitação também vale para refeições infantis e dietas específicas, como para diabéticos ou restrições a lactose, colesterol e glúten.


Nos voos domésticos do trecho São Paulo–Belo Horizonte, foram servidas tortilhas de milho, biscoito de chocolate e água. Já no voo internacional para Orlando, o menu incluiu nhoque com queijo e molho de tomate, acompanhado de uma fatia de focaccia, bolacha de água e sal, chocolate e creme de queijo. Mais tarde, foi oferecido pão com molho de tomate, queijo e abobrinha, além de uma porção de batatas assadas. Opções simples, mas bem executadas e saborosas.

*A repórter viajou a convite da Latam e da Warner

