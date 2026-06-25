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FAMÍLIA UNIDA

Copa: veja momento fofo de Neymar com Bruna Biancardi e os filhos

Após a vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, atacante foi até a arquibancada abraçar famíla; imagens da reação de Davi Lucca viralizaram nas redes

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Eduarda Soares - Rádio Tupi
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Eduarda Soares - Rádio Tupi
Repórter
25/06/2026 09:46

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Família na Copa: veja momento fofo de Neymar com Bruna Biancardi e os filhos após a partida
Família na Copa: veja momento fofo de Neymar com Bruna Biancardi e os filhos após a partida crédito: Tupi

Neymar foi às arquibancadas encontrar Bruna Biancardi e os filhos logo após o apito final da vitória do Brasil sobre a Escócia, por 3 a 0, pela fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

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A imagem da família reunida foi publicada pela influencer em um carrossel no Instagram, que mostrou também os bastidores antes da partida. Veja o momento:

Outro vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que seguranças tentam impedir o filho de Neymar de descer a arquibancada para encontrar o pai. Confira:

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Veja mais imagens:

Fim do jejum de quase três anos

O atacante entrou em campo no segundo tempo e disputou cerca de 20 minutos, seu primeiro jogo pela Seleção em quase três anos. Pelo desempenho, recebeu nota 6,3 no SofaScore. Ao lado dele na foto estavam os filhos Davi Lucca, Mel e Mavie.

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Com o resultado, o Brasil terminou o Grupo C em primeiro lugar, com sete pontos, mesma pontuação do Marrocos, que ficou em segundo pelo saldo de gols. A próxima partida da Seleção está marcada para segunda-feira, dia 29 de junho, às 14h, contra o segundo colocado do Grupo F, que pode ser Holanda, Japão ou Suécia.

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