Copa: veja momento fofo de Neymar com Bruna Biancardi e os filhos

Neymar foi às arquibancadas encontrar Bruna Biancardi e os filhos logo após o apito final da vitória do Brasil sobre a Escócia, por 3 a 0, pela fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A imagem da família reunida foi publicada pela influencer em um carrossel no Instagram, que mostrou também os bastidores antes da partida. Veja o momento:

Momento fofo! Neymar, Bruna Biancardi e as pequenas Mel e Mavie se encontraram após o jogo da Seleção. Um registro cheio de amor e carinho em família! #NeymarJr #BrunaBiancardi #Mel #Mavie pic.twitter.com/91ywtQQxJM — WAGS Moments (@wagsmoments) June 25, 2026

Outro vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que seguranças tentam impedir o filho de Neymar de descer a arquibancada para encontrar o pai. Confira:

Os seguranças tentaram barrar o Davi Lucca, filho do Neymar, de chegar até o pai no fim do jogo, pô. kkkkkkkkkkk vídeo lendário! pic.twitter.com/1Z9g2d49Y0 — CazéTV (@CazeTVOficial) June 25, 2026

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Veja mais imagens:

Fim do jejum de quase três anos

O atacante entrou em campo no segundo tempo e disputou cerca de 20 minutos, seu primeiro jogo pela Seleção em quase três anos. Pelo desempenho, recebeu nota 6,3 no SofaScore. Ao lado dele na foto estavam os filhos Davi Lucca, Mel e Mavie.

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Com o resultado, o Brasil terminou o Grupo C em primeiro lugar, com sete pontos, mesma pontuação do Marrocos, que ficou em segundo pelo saldo de gols. A próxima partida da Seleção está marcada para segunda-feira, dia 29 de junho, às 14h, contra o segundo colocado do Grupo F, que pode ser Holanda, Japão ou Suécia.