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Menino Jesus com camisa da seleção? Fiéis pedem ‘milagre’ na Copa

Torcedores pedem intervenção divina para tentar o primeiro título da seleção mexicana no Mundial

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
23/06/2026 14:28

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Imagem de Menino Jesus ganhou uniforme da seleção mexicana
Imagem de Menino Jesus ganhou uniforme da seleção mexicana crédito: Yuri Cortez/AFP

Em época de Copa do Mundo, milhares de torcedores mexicanos fazem orações na Catedral Metropolitana da Cidade do México em busca de uma intervenção divina para a seleção do país. Eles contam com a ajuda de uma imagem do Menino Jesus vestida com o uniforme da equipe.

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Apelidada de “Menino Jesus do Futebol”, a imagem é paramentada desde 1970, quando a Copa também foi sediada no país. Naquele ano, a imagem de o Santo Niño de Atocha, localizada na igreja San Miguel Arcángel, ganhou calção, meiões e a camisa número 12 da seleção mexicana. 

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Nos campeonatos seguintes, o “look” voltou a ser adotado pela igreja mas, neste ano, o novo pároco proibiu a prática, dizendo que a caracterização é desrespeitosa.

Assim, pela primeira vez, a imagem foi levada para a principal catedral do país. A mudança de endereço aconteceu após pedidos dos próprios fiéis, e rapidamente transformou o local em ponto de visitação para torcedores. Segundo a imprensa local, visitantes de vários países também vão rezar pelas seleções de seus países.

A imagem permanecerá em diferentes espaços da catedral até o encerramento da Copa do Mundo, independentemente do desempenho do México na competição. Durante esse período, o Menino Jesus continuará usando versões dos uniformes oficiais da seleção.

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No México, vestir imagens do Menino Jesus com diferentes trajes é uma tradição bastante difundida. Algumas representações recebem roupas de peregrinos para proteger viajantes, enquanto outras são vestidas como médicos, para pedidos por saúde.

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