Menino Jesus com camisa da seleção? Fiéis pedem ‘milagre’ na Copa

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Em época de Copa do Mundo, milhares de torcedores mexicanos fazem orações na Catedral Metropolitana da Cidade do México em busca de uma intervenção divina para a seleção do país. Eles contam com a ajuda de uma imagem do Menino Jesus vestida com o uniforme da equipe.

Apelidada de “Menino Jesus do Futebol”, a imagem é paramentada desde 1970, quando a Copa também foi sediada no país. Naquele ano, a imagem de o Santo Niño de Atocha, localizada na igreja San Miguel Arcángel, ganhou calção, meiões e a camisa número 12 da seleção mexicana.

Nos campeonatos seguintes, o “look” voltou a ser adotado pela igreja mas, neste ano, o novo pároco proibiu a prática, dizendo que a caracterização é desrespeitosa.

Assim, pela primeira vez, a imagem foi levada para a principal catedral do país. A mudança de endereço aconteceu após pedidos dos próprios fiéis, e rapidamente transformou o local em ponto de visitação para torcedores. Segundo a imprensa local, visitantes de vários países também vão rezar pelas seleções de seus países.

A imagem permanecerá em diferentes espaços da catedral até o encerramento da Copa do Mundo, independentemente do desempenho do México na competição. Durante esse período, o Menino Jesus continuará usando versões dos uniformes oficiais da seleção.

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No México, vestir imagens do Menino Jesus com diferentes trajes é uma tradição bastante difundida. Algumas representações recebem roupas de peregrinos para proteger viajantes, enquanto outras são vestidas como médicos, para pedidos por saúde.