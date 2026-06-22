Os 18 gols de Lionel Messi em Copas do Mundo

Desde o seu primeiro gol, marcado quando tinha quase 19 anos, até a sua atuação histórica nesta segunda-feira (22) contra a Áustria, a apenas dois dias de completar 39 anos, relembramos os 18 gols que Lionel Messi marcou em Copas do Mundo (um recorde do torneio) ao longo dos últimos 20 anos.

. Alemanha 2006 (seu primeiro gol)

'La Pulga' disputou seu primeiro Mundial. Ele entrou em campo faltando 15 minutos para o fim da partida e marcou o último gol da vitória da Argentina por 6 a 0 sobre a Sérvia e Montenegro, com apenas 18 anos e 358 dias de idade (Pelé marcou seu primeiro gol na Suécia, em 1958, aos 17 anos e 239 dias).

O técnico José Pekerman o utilizou pouco, deixando-o no banco de reservas durante a derrota para a Alemanha, nos pênaltis, pelas quartas de final. Ainda assim, seu talento era inegável. "Vejo muitas semelhanças. Messi vai ocupar o meu lugar no futebol", previu o eterno ídolo Diego Maradona.

. África do Sul 2010 (nenhum gol)

Em uma equipe comandada pelo técnico Diego Maradona, Messi — que havia conquistado a primeira de suas oito Bolas de Ouro em 2009 — era uma das estrelas mais aguardadas da primeira Copa do Mundo realizada na África. O resultado: nenhum gol marcado e uma derrota avassaladora nas quartas de final para a Alemanha (4 a 0).

"Messi demonstrou sua grande qualidade, mas, para que sua contribuição individual seja ainda maior, ele precisa conseguir jogar dentro de uma estrutura coletiva", observou o técnico espanhol Vicente del Bosque, que levou 'La Roja' ao seu primeiro título mundial naquele ano.

. Brasil 2014 (quatro gols)

Quatro anos depois, a Argentina enfrentou a Alemanha novamente, desta vez na final. E os alemães levaram a melhor mais uma vez, vencendo por 1 a 0 na prorrogação, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Messi marcou quatro gols no torneio — todos na fase de grupos (contra a Bósnia e Herzegovina e o Irã, seguidos por dois gols contra a Nigéria), mas seu desempenho caiu gradualmente durante a fase de mata-mata.

Ainda assim, ele foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2014.

. Rússia 2018 (um gol)

Aos 31 anos, Messi estava determinado a ir até o fim e conquistar a terceira estrela para a Argentina, após os triunfos de 1978 e 1986. No entanto, a aventura terminou nas oitavas de final, em uma partida emocionante vencida por 4 a 3 pela França, que viria a se sagrar campeã.

Seu único gol no torneio foi marcado na terceira rodada da fase de grupos, contra a Nigéria.

. Catar 2022 (sete gols)

Aos 35 anos, e com uma missão, Messi fez sua melhor atuação em Copas do Mundo até então e finalmente garantiu o título para a Argentina.

Um pênalti convertido contra a Arábia Saudita (em uma surpreendente derrota por 2 a 1), um gol contra o México, outro contra a Austrália nas oitavas de final, um contra a Holanda nas quartas de final, um contra a Croácia na semifinal e — acima de tudo — dois na final contra a França (que terminou empatada em 3 a 3 na prorrogação e a Argentina venceu por 4 a 2 nos pênaltis).

"Depois de tanto esforço ao longo da minha carreira, isso está acontecendo comigo bem no final", declarou.

. América do Norte 2026 (cinco gols até o momento)

Com um 'hat-trick' contra a Argélia (nos minutos 17', 60' e 76') na partida de estreia dos atuais campeões mundiais, seguido por dois gols contra a Áustria (38' e 90'+5), Messi primeiro igualou e depois superou o alemão Miroslav Klose, que detinha o recorde de maior número de gols em Copas do Mundo desde 2014.

Prestes a completar 39 anos (ele faz aniversário na quarta-feira), o astro argentino — vencedor de oito Bolas de Ouro - soma agora 18 gols e vive um momento espetacular.

A esta altura da competição, ele é o único jogador a marcar gols pela Argentina, equipe que garantiu a classificação para os 16-avos de final antes mesmo de seu último jogo na fase de grupos, contra a Jordânia, em 28 de junho.

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