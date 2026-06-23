Em qual canal vai passar o jogo Panamá x Croácia na Copa do Mundo hoje (23/6)?
Dependendo do resultado de Inglaterra x Gana, a equipe derrotada em Toronto poderá ser eliminada ainda nesta rodada
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Panamá e Croácia se enfrentam nesta terça-feira (23/6), às 20h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no BMO Field, em Toronto, no Canadá, e pode ser decisiva para o futuro das duas seleções na competição.
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Os panamenhos estrearam com derrota por 1 a 0 para Gana, sofrendo o gol nos acréscimos, enquanto a Croácia foi superada pela Inglaterra por 4 a 2 em um dos jogos mais movimentados da primeira rodada. Assim, um novo tropeço pode deixar qualquer uma das equipes muito próxima da eliminação.
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Onde assistir Panamá x Croácia hoje?
O confronto entre Panamá e Croácia terá transmissão ao vivo para o Brasil apenas via streaming:
- YouTube: CazéTV
Panamá x Croácia: horário
- Data: terça-feira, 23 de junho de 2026
- Horário: 20h (de Brasília)
- Local: BMO Field, Toronto, Canadá
Situação das seleções na Copa do Mundo
Panamá e Croácia chegam pressionados para a segunda rodada do Grupo L após estrearem sem pontuar.
A seleção panamenha fez uma boa atuação diante de Gana, controlou boa parte da posse de bola e criou oportunidades, mas acabou derrotada por 1 a 0 com um gol sofrido nos acréscimos.
Já a Croácia protagonizou um duelo movimentado contra a Inglaterra. A equipe de Zlatko Dali buscou o empate em duas oportunidades, mas acabou derrotada por 4 a 2 e agora não tem margem para novos erros.
Dependendo do resultado de Inglaterra x Gana, a equipe derrotada em Toronto poderá ser eliminada ainda nesta rodada.
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Ficha do jogo
- Panamá x Croácia
- Competição: Copa do Mundo 2026 2ª rodada do Grupo L
- Data: 23 de junho de 2026 (terça-feira)
- Horário: 20h (de Brasília)
- Local: BMO Field, Toronto (Canadá)
- Transmissão: CazéTV
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