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Em qual canal vai passar o jogo Panamá x Croácia na Copa do Mundo hoje (23/6)?

Dependendo do resultado de Inglaterra x Gana, a equipe derrotada em Toronto poderá ser eliminada ainda nesta rodada

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Vitor de Araújo
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Vitor de Araújo
Repórter
23/06/2026 12:01

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Em qual canal vai passar o jogo Panamá x Croácia na Copa do Mundo hoje (23/6)?
Em qual canal vai passar o jogo Panamá x Croácia na Copa do Mundo hoje (23/6)? crédito: No Ataque Internacional
Em qual canal vai passar o jogo Panamá x Croácia na Copa do Mundo hoje (23/6)?
Em qual canal vai passar o jogo Panamá x Croácia na Copa do Mundo hoje (23/6)? (Perisic é um dos trunfos da Croácia para vencer o Panamá)

Panamá e Croácia se enfrentam nesta terça-feira (23/6), às 20h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no BMO Field, em Toronto, no Canadá, e pode ser decisiva para o futuro das duas seleções na competição.

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Os panamenhos estrearam com derrota por 1 a 0 para Gana, sofrendo o gol nos acréscimos, enquanto a Croácia foi superada pela Inglaterra por 4 a 2 em um dos jogos mais movimentados da primeira rodada. Assim, um novo tropeço pode deixar qualquer uma das equipes muito próxima da eliminação.

Copa do Mundo (em 22/06/2026)
GRUPO L
# Clube P J V E D
1 Inglaterra 3 1 1 0 0
2 Gana 3 1 1 0 0
3 Panamá 0 1 0 0 1
4 Croácia 0 1 0 0 1
Ver Tabela completa

Onde assistir Panamá x Croácia hoje?

O confronto entre Panamá e Croácia terá transmissão ao vivo para o Brasil apenas via streaming:

  • YouTube: CazéTV

Panamá x Croácia: horário

  • Data: terça-feira, 23 de junho de 2026
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: BMO Field, Toronto, Canadá

Situação das seleções na Copa do Mundo

Panamá e Croácia chegam pressionados para a segunda rodada do Grupo L após estrearem sem pontuar.

A seleção panamenha fez uma boa atuação diante de Gana, controlou boa parte da posse de bola e criou oportunidades, mas acabou derrotada por 1 a 0 com um gol sofrido nos acréscimos.

Já a Croácia protagonizou um duelo movimentado contra a Inglaterra. A equipe de Zlatko Dali buscou o empate em duas oportunidades, mas acabou derrotada por 4 a 2 e agora não tem margem para novos erros.

Dependendo do resultado de Inglaterra x Gana, a equipe derrotada em Toronto poderá ser eliminada ainda nesta rodada.

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Ficha do jogo

  • Panamá x Croácia
  • Competição: Copa do Mundo 2026 2ª rodada do Grupo L
  • Data: 23 de junho de 2026 (terça-feira)
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: BMO Field, Toronto (Canadá)
  • Transmissão: CazéTV

A notícia Em qual canal vai passar o jogo Panamá x Croácia na Copa do Mundo hoje (23/6)? foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo

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