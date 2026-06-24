Marquinhos analisa papel da torcida do Brasil na Copa do Mundo: ‘Energia excepcional’ (Torcida Brasileira )

A classificação da Seleção Brasileira ao mata-mata da Copa do Mundo de 2026 também passou pelas arquibancadas. Após a vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, nesta quarta-feira (24/6), no Hard Rock Stadium, em Miami, o zagueiro Marquinhos fez questão de agradecer o apoio da torcida brasileira, que novamente marcou presença em grande número.

Os torcedores lotaram boa parte do estádio, empurraram a equipe durante os 90 minutos e transformaram o duelo em praticamente um jogo em casa para o Brasil. Para o defensor, o carinho recebido ao longo da campanha tem sido um combustível importante para o desempenho da equipe.

“Sobre a torcida não tem o que falar. Em todas as cidades que passamos, tivemos um carinho muito grande. Tivemos uma energia excepcional em todos os jogos” Marquinhos, zagueiro do Brasil

Marquinhos agradece apoio dos brasileiros

O camisa 4 ressaltou que a Seleção sente a responsabilidade de retribuir, dentro de campo, o apoio recebido dos torcedores espalhados pelos Estados Unidos durante a Copa do Mundo.

“Então, a gente sabe que está sendo muito bem representado ali fora de campo, então não pode fazer diferente dentro de campo. A gente tem que cada vez mais buscar essa energia deles, da nossa família, dos nossos entes próximos para que a gente possa estar sempre mostrando e fazer o nosso melhor ali.”

Marquinhos ainda destacou o orgulho de representar milhões de brasileiros em uma Copa do Mundo e celebrou a atuação da equipe diante da Escócia.

“Disputar uma Copa do Mundo, representar tanta gente assim, é um orgulho muito grande. Nada mais justo do que uma boa vitória hoje para agradecer a energia e o carinho que eles tiveram com a gente.”

Com o triunfo sobre os escoceses, o Brasil terminou a fase de grupos na liderança do Grupo C, com sete pontos, e agora aguarda a definição do adversário nos 16-avos de final do Mundial.

Qual será o adversário do Brasil?

Na fase de 16 avos de final, o Brasil vai enfrentar o segundo colocado do Grupo F, que podem ser Holanda, Japão ou Suécia. A definição será nesta quinta-feira (25/6), em jogos marcados para 20h (de Brasília). Os holandeses enfrentam os tunisianos em Kansas City, enquanto japoneses e suecos medem forças em Dallas.

A partida do mata-mata será na próxima segunda-feira (29/6), no NRG Stadium, em Houston, no Texas. A bola rola às 14h (de Brasília).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Marquinhos analisa papel da torcida do Brasil na Copa do Mundo: ‘Energia excepcional’ foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo