Bruna Biancardi faz procedimento no bumbum e mostra resultado
Influenciadora aposta em combinação de técnicas que tratam flacidez e melhoram o contorno sem perder a proporção; entenda como funciona
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Bruna Biancardi chamou a atenção nas redes sociais ao mostrar o resultado de um procedimento estético no bumbum. O que repercutiu foi a firmeza e o aspecto natural da região, e não o volume, um tipo de resultado cada vez mais procurado.
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Bruna Biancardi mostra resultado de procedimento estético no glúteo pic.twitter.com/asRKszMNEW— WWLBD ????? (@whatwouldlbdo) April 14, 2026
“Minha principal queixa é por conta da flacidez. Acredito que, por conta de depois de duas gestações, a pele muda um pouco”, comentou Bruna, mãe de Mavie e Mel, frutos do relacionamento com Neymar.
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A busca atual nos consultórios não é apenas por aumento. A ideia é melhorar o contorno, tratar a flacidez e manter a proporção corporal. Segundo a médica especialista em estética Fernanda Nichelle, o ácido hialurônico continua sendo um dos principais aliados para esses casos.
“Ele ajuda a modelar a região e ainda melhora a textura da pele, com um efeito visível logo após o procedimento”, explica a especialista.
Como funciona a combinação de técnicas
O que vem mudando, de acordo com a médica, é a forma como os tratamentos são realizados. “A gente não trabalha mais com uma técnica isolada. A associação com bioestimuladores de colágeno permite tratar a flacidez e sustentar melhor o resultado”, afirma.
Os bioestimuladores atuam de forma gradual, estimulando a produção natural de colágeno do corpo e melhorando a firmeza da pele ao longo do tempo. Já o ácido hialurônico oferece um contorno mais imediato à região.
“Não é só volume. É estrutura, qualidade de pele e naturalidade”, resume Nichelle sobre o objetivo da combinação.
A especialista reforça que, apesar da popularização do procedimento, a avaliação individual continua sendo essencial. “Cada corpo responde de um jeito. O mais importante é ter indicação correta e um profissional capacitado”.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.