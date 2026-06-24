Novo formato ressuscita fantasma da manipulação de resultados na Copa

Um jogo disputado há 44 anos em Gijón — na qual Alemanha Ocidental e Áustria combinaram uma vitória por 1 a 0 para os alemães, classificando ambas as equipes e eliminando a Argélia, levou a Fifa a alterar suas regras. Desde então, os jogos da última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo acontecem simultaneamente.

No entanto, com a expansão do torneio para 48 seleções nesta edição e a classificação de algumas das melhores terceiras colocadas para a fase eliminatória, o fantasma da manipulação de resultados volta a pairar sobre a competição.

Quatro pontos serão quase certamente suficientes para a classificação como uma das oito melhores terceiras colocadas entre os 12 grupos.

Austrália e Paraguai se enfrentam nesta quinta-feira (25) empatados com três pontos, após ambos terem derrotado a Turquia e perdido para os Estados Unidos.

Um empate em São Francisco permitiria que ambos avançassem.

"Acho que, de certa forma, você está trapaceando o jogo se buscar algum tipo de trégua faltando dez minutos. Na minha opinião, isso não é correto", afirmou o zagueiro australiano Jason Geria.

- "Não é correto" -

"É claro que ambos podemos nos classificar com um empate, mas não acho que seja da nossa natureza simplesmente tirar o pé ou diminuir o ritmo", acrescentou Geria.

O duelo entre Egito e Irã é mais um em que ambas as equipes poderiam se beneficiar somando apenas um ponto.

O Irã superou enormes desafios logísticos e emocionais decorrentes do conflito entre Teerã e os Estados Unidos para permanecer invicto em suas duas primeiras partidas.

Um terceiro empate provavelmente seria suficiente para avançar à fase eliminatória pela primeira vez em sua história, pelo menos como um dos melhores terceiros colocados.

Um único ponto também poderia bastar para o Egito terminar na liderança do Grupo G, desde que a Bélgica não derrote a Nova Zelândia por mais de dois gols de diferença.

A mudança de formato não apenas levantará suspeitas de combinação entre equipes em alguns jogos, mas também haverá muitos outros confrontos na terceira rodada em que nada estará em jogo.

Pela primeira vez, o principal critério de desempate entre equipes com a mesma pontuação é o confronto direto, em vez do saldo de gols.

Desta forma, México, Estados Unidos, Alemanha e Argentina já garantiram não apenas a classificação para a fase de 16-avos de final, mas também a liderança de seus respectivos grupos.

Por outro lado, seleções como Haiti, Turquia, Tunísia, Jordânia e Panamá já foram eliminadas antes de disputar a última rodada.

- Copa com 64 seleções? -

Outro ponto de controvérsia é que as últimas equipes a jogar já saberão do resultado de que precisam para terminar entre os melhores terceiros colocados.

Com três nos dois primeiros jogos, a Escócia enfrenta o Brasil em Miami, em um dos primeiros grupos a encerrar a disputa, nesta quarta-feira. Consequentemente, a equipe não saberá, por exemplo, se uma derrota por um placar apertado seria suficiente para garantir a classificação à segunda fase pela primeira vez em sua história.

Já Argélia e a Áustria saberão exatamente do que precisarão quando as últimas partidas da fase de grupos começarem, no sábado.

Os desafios da expansão do torneio de 32 para 48 seleções já levaram a sugestões de que uma Copa do Mundo com 64 equipes é inevitável.

Seria um retorno ao formato tradicional, no qual as duas melhores equipes de cada grupo com quatro participantes passam de fase.

Durante o congresso da Fifa realizado no Paraguai em maio de 2025, a influente Conmebol, através do seu presidente, Alejandro Domínguez, lançou a ideia de uma Copa do Mundo com 64 seleções em 2030 argumentando que "ninguém deveria ficar de fora" do centenário do torneio.

Embora a proposta tenha enfrentado resistência, um evento ainda maior poderia ser financeiramente atraente para a Fifa.

- Mercados a conquistar -

A maior Copa do Mundo da história ainda dispõe de dois dos maiores mercados comerciais do planeta, China e Índia, enquanto a tetracampeã Itália não conseguiu se classificar pela terceira vez consecutiva.

Apesar das preocupações com uma possível queda na qualidade, a expansão do Mundial deu origem a algumas das grandes histórias do torneio.

Cabo Verde ainda pode passar de fase após empatar com Espanha e Uruguai, e Curaçao arrancou um empate com o Equador, garantindo seu primeiro ponto na história da Copa do Mundo, enquanto o "Exército de Tartan", como é conhecida a torcida da Escócia, com suas gaitas de fole e kilts, invadiu Boston e acabou com os estoques de cerveja dos bares da cidade.

Um movimento de expansão que também aumentaria o impacto ambiental do torneio, com uma Copa do Mundo abrangendo três continentes.

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