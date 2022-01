Série sobre Neymar expõe a tensa relação entre o craque e seu pai

Ao lado do filho Davi Lucca, Neymar se revela um personagem distante da celebridade que o mundo acompanha pelas redes sociais (foto: Netflix/Divulgação)





RADIOGRAFIA INTIMISTA

Com estreia nesta terça-feira (25/1) na Netflix, a minissérie em três episódios “Neymar: O caos perfeito” nasceu como um projeto sobre a temporada 2019/2020 do atleta. Foi muito além, fazendo uma radiografia do craque. Passado, presente e futuro por meio de um olhar muito próximo, íntimo, dos dois Neymar e do mundo que os cerca.





“O sonho de todo documentarista é capturar a transformação de seu personagem central”, afirma o diretor do projeto, David Charles Rodrigues. Do “Juninho”, que dá título ao primeiro episódio, passando por “Neymar do Brasil” até chegar ao momento “O pai tá on”, bordão que o jogador passou a utilizar nas vitórias do PSG na Liga dos Campeões, a trajetória de Neymar é vista sem sensacionalismo e tampouco panos quentes. Não houve, segundo o diretor, nenhuma intervenção da família.











“O caos perfeito” (título sugerido pelo próprio Neymar) é fruto de parceria da Uninterruped, produtora de LeBron James, outra estrela da NBA, com a Netflix.





Nascido em Boston, filho de mãe americana e pai brasileiro, o diretor David Charles, de 41 anos, viveu em Belo Horizonte dos 8 aos 24. Por influência do pai, Paulo Antônio Santos Rodrigues, que continua em BH, é torcedor do Cruzeiro. Saiu da capital mineira para voltar a viver nos EUA – primeiramente em São Francisco e, desde 2010, em Los Angeles.





Como documentarista realizou “Gay chorus deep south” (2019), filme que acompanha a excursão de dois corais gays de São Francisco pelo Mississippi, Alabama, Tennesse e Carolinas do Norte e do Sul, estados americanos com o maior número de leis discriminatórias contra a comunidade LGBTQIA+.









Neymar chegou ao PSG em 2017, viveu o céu e o inferno no Parque dos Príncipes e não conseguiu voltar ao Barcelona (foto: Netflix/Divulgação)

“Meu objetivo é poder mostrar o lado humano das pessoas, misturando entretenimento com uma história de impacto. No caso dos corais gays, era música com ativismo. No do Neymar, o que havia por baixo da história do jogador e da celebridade”, comenta David Charles. Foram dois anos imersos na trajetória da família Silva Santos – meia dúzia de viagens a Paris, outras duas incursões ao Brasil.

DE MESSI AOS PARÇAS

David entrevistou o círculo íntimo de Neymar – a mãe, Nadine, os amigos (os famigerados parças), outras estrelas do futebol (Messi e Suárez, que compuseram com o brasileiro a tríade de ouro do Barcelona, mais David Beckham, Mbappé, Daniel Alves e Thiago Silva). E também funcionários da NR Sports, empresa criada para cuidar da imagem do atleta, bem como pessoas que conviveram com ele no início da carreira, tanto antes e também já como estrela do Santos. Há também críticos, o maior deles o já citado Juca Kfouri. A trilha sonora é assinada por Tejo Damasceno, do Instituto.





Entrar na intimidade da família de Neymar foi um desafio, diz David. “Confiança é um processo, como em qualquer documentário. Fiquei bem surpreso porque foi mais rápido do que esperava. É difícil contar a história de alguém que está no jornal e no Instagram do tempo inteiro”, diz. Conseguiu até filmar no quarto do jogador, lugar sagrado, diz David. Só ali ele fica realmente sozinho.





Com o Neymar pai foi mais difícil. “Acho a história dele uma das maiores sobre um brasileiro. O cara foi de jogador de várzea para pedreiro em 10 anos. E de pedreiro ele fechou o maior contrato da história do futebol. Você não consegue fazer isso sem ter personalidade forte. Ao longo do tempo, fui o entendendo, e não o julguei. Acho que ele é muito julgado”, continua David.





Neymar pai fala para a câmera, mais de uma vez, que está preparando o caminho para Neymar Jr. quando ele se aposentar dos campos – o que, espera, ocorra em 10 anos, no máximo. Nas reuniões, cita os números de Neymar nas redes sociais – “200 milhões de espectadores” –, mas fica latente que a relação pai e filho vai se tornando mais distante. Neymar revela que atualmente o vê menos como pai do que como empresário.





Trabalhando com equipe mínima – diretor de fotografia, assistente e o profissional para captar o som –, o documentarista capturou momentos de alta tensão. Estava na casa de Paris gravando outra sequência quando, na sala, o tom começou a subir. Os dois Neymar não se entendiam.









Neymar e o diretor David Charles Rodrigues (foto: Corine Schiavone/Divulgação)



'Confiança é um processo, como em qualquer documentário. Fiquei bem surpreso porque foi mais rápido do que esperava. É difícil contar a história de alguém que está no jornal e no Instagram do tempo inteiro' David Charles Rodrigues, diretor



“A coisa mais importante que conquistamos foi a estruturação da sua imagem”, afirma o mais velho. O filho diz que ele é agressivo com todos que o cercam. “Não gosto de ter essas conversas porque a gente já começa... Por isso que acato tudo, para não criar conflito.” No meio da discussão há menção à acusação de estupro, outra sombra para Neymar no fatídico 2019.

LONGE DAS MULHERES



Mas há momentos fofos, principalmente da relação do jogador com o filho, Davi Lucca. Sequências de festas, muitas delas familiares. Não há menção alguma a namorada ou affair do jogador. “Minha intenção era usar momentos do presente para refletir o passado. No momento em que filmei, ele não estava namorando. Então seria gratuito falar disso”, alega David.





As passagens mais relevantes de Neymar no Santos, Barcelona, Seleção Brasileira e PSG são reconstruídos por meio de muita edição. Somando o que filmou e o material de arquivo, David acredita ter trabalhado com mil horas de gravação.





Da parte brasileira, diz que a falta de acesso ao material da Globo foi um problema. Há imagens antigas de várias emissoras. “Todo mundo cresceu vendo futebol pela Globo, e como eles não cederam as imagens, isso criou uma dificuldade no processo de edição”, comenta.





A produção consegue criar climas de suspense e tensão em partidas transmitidas e noticiadas nos quatro cantos do mundo. Em 11 de março de 2020, exatamente o dia em que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a pandemia da COVID-19, o PSG tentava uma vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões, o que não ocorria com o time desde 2016.



Na partida no Parque dos Príncipes contra o Borussia Dortmund, Neymar abriu o placar com um gol de cabeça. Ninguém viu, pois o estádio estava sem público. Do lado de dentro, porque lá fora centenas de torcedores apoiavam o time. Veio o segundo gol, de Bernat, e o PSG conseguiu chegar às quartas com o resultado de 2 a 0.





Com a multidão comemorando, os atletas foram até o alto do estádio para encontrar a torcida. Neymar, um dos mais empolgados. Era ali ainda um menino. Mas não o mesmo que havia chegado ao time três anos antes.

“NEYMAR: O CAOS PERFEITO”

A minissérie documental, em três episódios, estreia nesta terça-feira (25/1), na Netflix

“Vou preparar o caminho para ele ser mais ou menos um Jordan. Não quero vê-lo como apresentador de TV, comentarista”, diz Neymar da Silva Santos, o Neymar pai. A imagem de Michael Jordan debulhado em lágrimas no funeral de Kobe Bryant domina a sala de televisão da casa de Neymar Jr. na França, no início de 2020. O clima está pesado não só pela tragédia que matou a estrela da NBA.