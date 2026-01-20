Mineiro, Daniel de Oliveira se sente 'à vontade' em 'Coração Acelerado'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Depois de um intervalo de 12 anos, Daniel de Oliveira está de volta às novelas, e a sensação que descreve é a de um reencontro - não apenas com o público, mas com um modo de fazer televisão. O ator reconhece ter sentido falta da rotina intensa de estudar e gravar cenas. "Alguns gostam, outros acham desgastante, mas eu amo fazer novela. De verdade. Estava com saudade", afirma.

Em "Coração Acelerado", da Globo, ele interpreta Alaorzinho, empresário do universo sertanejo, casado com Zilá (Leandra Leal). "Ele é meio machista e perdeu a noiva por ciúmes, por sentimento de posse", diz ele, garantindo que Janete (Letícia Spiller) "era o grande amor da vida dele". "Mas ele acaba se casando com a ex-cunhada. Com a volta de Janete à cidade, essa paixão reacende - e aí é novela, né?", resume, aos risos.

Daniel lembra que sua última novela exibida na TV aberta foi "O Rebu", em que interpretou Bruno Ferraz, um ambicioso profissional de TI, espião e alpinista social que morre logo no primeiro capítulo, dando início à trama de investigação. Depois disso, vieram trabalhos pontuais, séries, cinema e projetos fechados, como "Guerreiros do Sol", produção longa, mas fora do formato tradicional diário.

"Teve um tempo grande entre filmar e lançar. Foram quase três anos. Já estava na hora de voltar - e voltar especificamente para uma novela", conta. O convite certo, segundo ele, veio no momento ideal.

O ator admite que gosta de ser reconhecido nas ruas, mas prefere quando isso ocorre de forma discreta. "Eu gosto quando as pessoas chegam na rua e falam: 'Você que... como é seu nome mesmo?'. Eu adoro, porque estou num lugar mais confortável pra mim. Mas quando falam 'Daniel' direto, eu penso: 'Hum, estou precisando dar umas voltas'", brinca.

Mais experiente, ele encara essa nova fase com menos ansiedade e mais curiosidade. Cada personagem, diz, é um território inédito - independentemente do horário ou do formato.

Mineiro, Daniel garante que o universo musical retratado no trama Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento atravessa suas memórias de infância. "Meus avós tinham um sítio em Pompéu, no interior de Minas Gerais, e lá tocava Trio Parada Dura, Milionário e José Rico, esses modões antigos", recorda. "Me sinto bem à vontade."

Nos últimos anos, o ator se dedicou mais ao cinema. Em uma década, participou de 12 filmes, entre eles "Sangue Azul", "Estrada 47", "Órfãos do Eldorado", "Aos Teus Olhos", "12 Segundos para Vencer" e "O Rio do Desejo".

Em paralelo, também se tornou empresário no ramo do entretenimento ao abrir um bar em Belo Horizonte. Com temática futebolística, o espaço fica em frente à Arena MRV, estádio do Atlético Mineiro, time do coração do ator.

O empreendimento, inaugurado há dois anos, conta com quatro ambientes distribuídos em três andares e tem capacidade para receber até mil pessoas em dias de jogos do Galo. As especialidades gastronômicas são parrilla e comida de boteco, e o espaço é pensado para ser ponto de encontro, celebração e convivência.

"Preferi ficar em BH nos últimos dois anos por causa do bar, e só agora está tudo organizado. Aí pensei: 'Está na hora de voltar e fazer o que eu amo na vida, que é novela'", explica. Sua relação com a Globo, ele lembra, é antiga. "Entrei em 1999, em 'Malhação'. Trabalhei muito, com muitas idas e vindas."