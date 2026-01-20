Assine
HERANÇA

Quem são os brasileiros que podem herdar a fortuna bilionária de Valentino

Afilhados do estilista, irmãos Sean e Anthony Souza foram apontados como herdeiros pelo jornal americano Page Six

LEONARDO VOLPATO
LEONARDO VOLPATO
Repórter
20/01/2026 14:02 - atualizado em 20/01/2026 14:02

O estilista italiano Valentino Garavani morreu na última segunda-feira (19/1), aos 93 anos
O estilista italiano Valentino Garavani morreu nessa segunda-feira (19/1), aos 93 anos crédito: Carl Court / AFP

FOLHAPRESS - A morte do estilista italiano Valentino Garavani, aos 93 anos, deve render um grande patrimônio a dois brasileiros que por décadas conviveram ao lado dele: os irmãos Sean e Anthony Souza, hoje na casa dos 40 anos, filhos de Carlos Souza, ex-namorado e Relações Públicas de Garavani. 

Discretos, ambos não possuem redes sociais. Mas é na página do pai que os dois aparecem com frequência em fotos e vídeos de confraternizações.

O estilista conheceu Cacá, como Carlos é conhecido, em 1973, no Rio de Janeiro, e logo engataram um romance. Com o fim do namoro, Cacá se casou e teve os dois filhos. Valentino os apadrinhou.

Reportagem do Page Six de 2014 já indicava que, quando ele morresse, parte de sua grande herança seria destinada aos afilhados. 

Segundo a publicação, Sean e Anthony foram os filhos que Valentino e o sócio, Giancarlo Giammetti, nunca tiveram. A reportagem também indica que os irmãos levam a vida como DJs.

Em recentes publicações em seu perfil, Carlos fez declarações aos herdeiros em seus aniversários. "Sean, você é um ótimo pai, mas sempre será meu bebezinho. Tão lindo ver você crescer. Deus abençoe você, sua esposa e os gêmeos", escreveu o pai coruja sobre o primogênito.

"Anthony é meu filho número dois. Me orgulho de sua mente e alma inteligentes e justas, doce e ainda tão forte", escreveu.

