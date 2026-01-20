Quem são os brasileiros que podem herdar a fortuna bilionária de Valentino
Afilhados do estilista, irmãos Sean e Anthony Souza foram apontados como herdeiros pelo jornal americano Page Six
compartilheSIGA
FOLHAPRESS - A morte do estilista italiano Valentino Garavani, aos 93 anos, deve render um grande patrimônio a dois brasileiros que por décadas conviveram ao lado dele: os irmãos Sean e Anthony Souza, hoje na casa dos 40 anos, filhos de Carlos Souza, ex-namorado e Relações Públicas de Garavani.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Discretos, ambos não possuem redes sociais. Mas é na página do pai que os dois aparecem com frequência em fotos e vídeos de confraternizações.
- O que esperar da maquiagem em 2026: cor, pele real e tecnologia
- Casa de ‘Um maluco no pedaço’ será vendida por cerca de R$ 160 milhões
O estilista conheceu Cacá, como Carlos é conhecido, em 1973, no Rio de Janeiro, e logo engataram um romance. Com o fim do namoro, Cacá se casou e teve os dois filhos. Valentino os apadrinhou.
Reportagem do Page Six de 2014 já indicava que, quando ele morresse, parte de sua grande herança seria destinada aos afilhados.
Leia Mais
Segundo a publicação, Sean e Anthony foram os filhos que Valentino e o sócio, Giancarlo Giammetti, nunca tiveram. A reportagem também indica que os irmãos levam a vida como DJs.
Em recentes publicações em seu perfil, Carlos fez declarações aos herdeiros em seus aniversários. "Sean, você é um ótimo pai, mas sempre será meu bebezinho. Tão lindo ver você crescer. Deus abençoe você, sua esposa e os gêmeos", escreveu o pai coruja sobre o primogênito.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
"Anthony é meu filho número dois. Me orgulho de sua mente e alma inteligentes e justas, doce e ainda tão forte", escreveu.