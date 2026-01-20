Festival de Berlim anuncia filme de Karim Aïnouz com Elle Fanning na competição
"Rosebush Pruning" terá um dos elencos mais estelares desta edição da Berlinale; Elle Fanning está no longa
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Festival de Berlim anunciou, na manhã desta terça-feira (20), os filmes que competem pelo Urso de Ouro na 76ª edição deste que é um dos eventos mais importantes do calendário cinematográfico mundial. Entre eles estão os novos longas do cearense Karim Aïnouz e da brasileira-americana Beth de Araújo.
"Rosebush Pruning" é o segundo longa em língua inglesa de Aïnouz e terá um dos elencos mais estelares desta edição da Berlinale. Estão no filme Elle Fanning, Jamie Bell, Callum Turner, Lukas Gage, Riley Keough, Pamela Anderson e Tracy Letts. O drama familiar é livremente inspirado em "De Punhos Cerrados", de Marco Bellocchio, e tem roteiro de Efthimis Filippou, colaborador frequente de Yorgos Lanthimos.
"Josephine", de Araújo, que é filha de mãe sino-americana e de pai brasileiro, criada em São Francisco, tem Channing Tatum e Gemma Chan no elenco e acompanha uma menina de oito anos que testemunha um crime violento.
Nenhuma das produções é brasileira. O cinema nacional, porém, está presente em seções paralelas da Berlinale, que já tinham divulgado os seus títulos. Entre eles estão longas de Eliza Capai, Allan Deberton, André Novais Oliveira, Gabe Klinger, Priscilla Kellen, Karen Suzane, Janaína Marques, Felipe M. Bragança, Denilson Baniwa e Grace Passô.
Confira, abaixo, a lista dos filmes que competem pelo Urso de Ouro e, no site do festival, todos os títulos selecionados para esta edição.
- 'At the Sea', de Kornél Mundruczó
- 'Dao', de Alain Gomis
- 'Dust', de Anke Blondé
- 'Etwas ganz Besonderes' ('Home Stories'), de Eva Trobisch
- 'Everybody Digs Bill Evans', de Grant Gee
- 'Gelbe Briefe' ('Yellow Letters'), de ?lker Çatak
- 'Josephine', de Beth de Araújo
- 'Kurtulu?' ('Salvation'), de Emin Alper
- 'The Loneliest Man in Town', de Tizza Covi e Rainer Frimmel
- 'Meine Frau weint' ('My Wife Cries'), de Angela Schanelec
- 'Moscas' ('Flies'), de Fernando Eimbcke
- 'A New Dawn', de Yoshitoshi Shinomiya
- 'Nina Roza', de Genevieve Dulude-de Celles
- 'Queen at Sea', de Lance Hammer
- 'Rosebush Pruning', de Karim Aïnouz
- 'Rose', de Markus Schleinzer
- 'Soumsoum, la nuit des astres' ('Soumsoum, the Night of the Stars'), de Mahamat-Saleh Haroun
- 'À voix basse' ('In a Whisper'), de Leyla Bouzid
- 'Wo Men Bu Shi Mo Sheng Ren' ('We Are All Strangers'), de Anthony Chen
- 'Wolfram', de Warwick Thornton
- 'YO Love Is a Rebellious Bird', de Anna Fitch e Banker White
- 'Yön Lapsi' ('Nightborn'), de Hanna Bergholm