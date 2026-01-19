Morre Valentino Garavani, um dos grandes nomes da moda italiana

Valentino Garavani, um dos fundadores da grife Valentino, morreu aos 93 anos, em Roma, na Itália.

Ele morreu "em paz, cercado pelo amor de seus familiares". A causa da morte não foi revelada. A informação foi confirmada no perfil oficial do estilista.

O velório será aberto ao público em Roma. A cerimônia de despedida acontecerá na Piazza Mignanelli, na quarta e quinta-feiras, das 11h às 18h. O funeral acontece na sexta-feira, na Basílica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. A cerimônia está marcada para as 11h.

Vermelho Valentino

Valentino foi um dos estilistas favoritos das grandes estrelas. Atrizes como Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Jane Fonda, Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow, Nicole Kidman e Anne Hathaway estiveram entre as celebridades que elegeram suas criações ao longo das décadas.

Nascido em Vorghera, na Itália, estudou moda e trabalhou em ateliês de alta-costura na França. Antes de criar sua própria marca, trabalhou com nomes como Jacques Fath, Balenciaga, Guy Laroche e Jean Dessès.

Em 1959, voltou à Itália e fundou sua própria marca. No ano seguinte, conheceu o estudante de arquitetura Giancarlo Giammetti, com quem construiu uma parceria duradoura nos negócios. Juntos, eles transformaram a Valentino em um sucesso global. Os dois também viveram um romance por 12 anos.

O "vermelho Valentino" virou marca registrada. Logo no início da carreira, ele se destacou por vestidos em um tom escarlate intenso, tão característico da marca que passou a ser chamado pela indústria da moda de "Valentino red".

A grife ganhou ainda mais destaque após ser escolhida por Jackie Kennedy após o assassinato de John F. Kennedy. Jackie usou seis peças da marca no ano seguinte ao assassinato do presidente americano. Ela também elegeu um vestido Valentino para se casar com o magnata Aristóteles Onassis.

No cinema, Valentino interpretou a si mesmo no filme "O Diabo Veste Prada" (2006). Ele também foi tema do documentário "Valentino: The Last Emperor", lançado em 2008. A produção traz participações de Gwyneth Paltrow, Anne Hathaway, Sarah Jessica Parker e outras estrelas.

Ele se aposentou da moda em 2008, em um desfile em Paris no Museu Rodin. Atualmente, o estilista italiano Alessandro Michele assina a direção criativa da marca.