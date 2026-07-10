Lobão e seu Power Trio fazem noite de rock visceral em Belo Horizonte
Show no Palácio das Artes em agosto terá hits que marcaram gerações; ingressos já estão à venda com valores a partir de R$ 135
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O cantor, compositor e instrumentista Lobão se apresenta em Belo Horizonte com seu Power Trio no Palácio das Artes. O show acontece no dia 1º de agosto de 2026, às 21 horas.
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O formato Power Trio resgata a sonoridade crua que marcou a trajetória do artista, com a energia do rock em sua forma mais direta: guitarra, baixo e bateria. Lobão assume a guitarra e a voz, acompanhado por Guto Passos no baixo e Willian Paiva na bateria.
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O repertório percorre diferentes fases da carreira do músico, reunindo sucessos que atravessaram gerações. A performance busca criar uma experiência vibrante e autêntica, em sintonia com a criatividade que acompanha Lobão desde os anos 1970, quando integrou as bandas Vímana e Blitz.
A carreira solo do roqueiro foi consolidada na década de 1980 com álbuns como “Cena de cinema” (1982), “Ronaldo foi pra guerra” (1984) e “O rock errou” (1985). Esses trabalhos sacramentaram sucessos como “O homem-baile", “Me chama” e “Revanche”. A faixa-título do álbum “Vida louca vida” também estourou nas paradas e rádios.
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Com mais de cinquenta anos de carreira, cinco livros lançados e um Latin GRAMMY, Lobão segue na estrada com um setlist de tirar o fôlego.
Serviço
Lobão Power Trio
Dia: 01 de agosto de 2026 (sábado)
Local: Grande Teatro do Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537 - Belo Horizonte – MG)
Horário: 21h
Valor dos ingressos: a partir de R$ 135,00
Plateia I: a partir de R$ 235,00
Plateia II: a partir de R$ 195,00
Plateia Superior: a partir de R$ 135,00
Família & Amigos: venda promocional para pacotes a partir de dois ingressos, válida apenas para entrada inteira e não cumulativa com outras promoções.
Classificação: livre
Ingressos: bilheteria do teatro Palácio das Artes e pelo site Sympla
Mais informações: (31) 97222-2424
Realização: Ímpar Shows
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.