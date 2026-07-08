Justin Bieber é confirmado no show do intervalo da final da Copa 2026

Justin Bieber fecha o line-up do show do intervalo da final da Copa do Mundo 2026, marcada para 19 de julho no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A Fifa confirmou nesta quarta-feira a participação do cantor canadense, que se junta a Madonna, Shakira e ao grupo sul-coreano BTS três atrações já anunciadas anteriormente.

"A Copa do Mundo une o mundo de uma maneira que nada mais consegue", disse Bieber, acrescentando que se sente "grato por fazer parte deste espetáculo".

A apresentação está ligada ao Fifa Global Citizen Education Fund, fundo com objetivo de captar US$ 100 milhões (cerca de R$ 516 milhões) para ampliar o acesso à educação e a oportunidades ligadas ao futebol para crianças em diferentes países. Mais de US$ 50 milhões já foram levantados, e o equivalente a R$ 1 de cada ingresso vendido nas partidas do torneio será revertido para a iniciativa.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, celebrou a confirmação: "Temos orgulho de contar com Justin Bieber ao lado de Madonna, Shakira e BTS em apoio ao nosso objetivo de ampliar o acesso à educação para crianças em todo o mundo."

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Oito seleções ainda disputam uma vaga na grande final: França, Marrocos, Espanha, Bélgica, Inglaterra, Noruega, Argentina e Suíça.