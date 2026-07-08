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MÚSICA

Justin Bieber é confirmado no show do intervalo da final da Copa 2026

Artista se junta a Madonna, Shakira e BTS no espetáculo da grande final do Mundial, previsto para o dia 19 de julho, nos Estados Unidos, um dos três países-sede

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JJ
Joubert Júnior
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Joubert Júnior
Repórter
08/07/2026 18:10

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Em 2020, Bieber anunciou outro período de afastamento para priorizar sua saúde mental e vida pessoal. Em 2022, ele se apresentou no Rock in Rio cercado de rumores acerca de um possível cancelamento em cima da hora.
Justin Bieber se junta aos artistas anteriormente anunciados para o show da final da Copa, que tem renda revertida para fundo educacional crédito: Instagram @justinbieber

Justin Bieber fecha o line-up do show do intervalo da final da Copa do Mundo 2026, marcada para 19 de julho no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A Fifa confirmou nesta quarta-feira a participação do cantor canadense, que se junta a Madonna, Shakira e ao grupo sul-coreano BTS três atrações já anunciadas anteriormente.

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"A Copa do Mundo une o mundo de uma maneira que nada mais consegue", disse Bieber, acrescentando que se sente "grato por fazer parte deste espetáculo".

A apresentação está ligada ao Fifa Global Citizen Education Fund, fundo com objetivo de captar US$ 100 milhões (cerca de R$ 516 milhões) para ampliar o acesso à educação e a oportunidades ligadas ao futebol para crianças em diferentes países. Mais de US$ 50 milhões já foram levantados, e o equivalente a R$ 1 de cada ingresso vendido nas partidas do torneio será revertido para a iniciativa.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, celebrou a confirmação: "Temos orgulho de contar com Justin Bieber ao lado de Madonna, Shakira e BTS em apoio ao nosso objetivo de ampliar o acesso à educação para crianças em todo o mundo."

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Oito seleções ainda disputam uma vaga na grande final: França, Marrocos, Espanha, Bélgica, Inglaterra, Noruega, Argentina e Suíça.

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