Assine
overlay
Início Cultura
STREAMING

Netflix divulga trailer e data de estreia de filme sobre Elize Matsunaga

Com roteiro de Raphael Montes e Mariana Torres, e estrelado por Lorena Comparato, longa aborda caso do assassinato de Marcos Matsunaga, em 2012

Publicidade
Carregando...
JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
08/07/2026 17:49

compartilhe

SIGA
×
Filme sobre Elize Matsunaga ganha trailer e data de estreia na Netflix
Com Lorena Comparato no papel de Elize Matsunaga, o filme chega à plataforma de streaming em 22 de julho crédito: Tupi

A Netflix revelou nesta quarta-feira (8/7) o trailer oficial de "Elize: Sombras de Uma Mulher", longa-metragem de ficção baseado no assassinato de Marcos Matsunaga, ocorrido em 2012. Protagonizada pela atriz Lorena Comparato, a produção tem estreia marcada no catálogo da plataforma para o dia 22 de julho.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Com direção de Felipe Vellas, o true crime busca explorar as camadas psicológicas de Elize e a relação conturbada que precedeu o crime. O roteiro foi desenvolvido por Raphael Montes em parceria com Mariana Torres, focando nos eventos que levaram ao esquartejamento do empresário.

De acordo com Montes, a obra se propõe a ir além do registro criminal para estimular um debate sobre a natureza da brutalidade. "O objetivo era contar uma história que também fizesse refletir. Queríamos trazer a violência como discussão: o que levou Elize a esse ato tão brutal?", afirmou o autor.

A roteirista Mariana Torres diz que o filme busca abordar a complexidade da protagonista, apresentando uma trajetória que põe ênfase no cotidiano, antes de atingir o desfecho violento. Para a autora, a produção destaca a "dualidade dessa mulher" em uma narrativa marcada por escolhas trágicas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além da protagonista, o elenco conta com participações de Henrique Kimura, Miwa Yanagizawa, Julia Shimura e Denise Weinberg. O filme se soma ao catálogo de produções de crimes reais brasileiros adaptados para o formato de entretenimento pelo streaming.

Tópicos relacionados:

assassinato crime entretenimento filme lancamento netflix

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay