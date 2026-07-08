Netflix divulga trailer e data de estreia de filme sobre Elize Matsunaga

A Netflix revelou nesta quarta-feira (8/7) o trailer oficial de "Elize: Sombras de Uma Mulher", longa-metragem de ficção baseado no assassinato de Marcos Matsunaga, ocorrido em 2012. Protagonizada pela atriz Lorena Comparato, a produção tem estreia marcada no catálogo da plataforma para o dia 22 de julho.

Com direção de Felipe Vellas, o true crime busca explorar as camadas psicológicas de Elize e a relação conturbada que precedeu o crime. O roteiro foi desenvolvido por Raphael Montes em parceria com Mariana Torres, focando nos eventos que levaram ao esquartejamento do empresário.

De acordo com Montes, a obra se propõe a ir além do registro criminal para estimular um debate sobre a natureza da brutalidade. "O objetivo era contar uma história que também fizesse refletir. Queríamos trazer a violência como discussão: o que levou Elize a esse ato tão brutal?", afirmou o autor.

A roteirista Mariana Torres diz que o filme busca abordar a complexidade da protagonista, apresentando uma trajetória que põe ênfase no cotidiano, antes de atingir o desfecho violento. Para a autora, a produção destaca a "dualidade dessa mulher" em uma narrativa marcada por escolhas trágicas.

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Além da protagonista, o elenco conta com participações de Henrique Kimura, Miwa Yanagizawa, Julia Shimura e Denise Weinberg. O filme se soma ao catálogo de produções de crimes reais brasileiros adaptados para o formato de entretenimento pelo streaming.