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Apresentadora da Globo deixa o jornalismo diário após 47 anos na emissora

Leilane Neubarth está na Globo desde 1979, já participou do "Jornal da Globo", "Fantástico", "Bom dia, Brasil" e "Jornal da GloboNews"

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Repórter
07/07/2026 14:53

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Leilane Neubarth chegou na TV Globo como estagiária
Leilane Neubarth começou a trabalhar na TV Globo como estagiária, em 1979 crédito: Reprodução/Redes sociais

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Leilane Neubarth, de 67 anos, se despediu nesta terça-feira (7/7) do jornalismo diário no encerramento do "Conexão GloboNews".

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A jornalista disse que tem "novos projetos e desafios". "A partir de agora, nós vamos nos ver em novas ocasiões, novos projetos e desafios... E eu encaro este momento exatamente dessa forma: com gratidão pelo que passou, e entusiasmo pelo que vem pela frente. Levo comigo as lembranças, os aprendizados, os amigos que fiz e a certeza de que o jornalismo diário vai fazer parte de quem eu sou para sempre", escreveu.

Com mais de 47 anos de carreira, Leilane começou na Globo como estagiária, em 1979. A jornalista integrou a bancada de programas como "Jornal da Globo", "Fantástico", "Bom Dia, Brasil", o "Jornal da GloboNews", entre outros.

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Mais recentemente, apresentava o "Conexão GloboNews". Ela participou de coberturas de eventos como eleições presidenciais, Olimpíadas e outros grandes acontecimentos históricos.

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