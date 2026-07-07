Apresentadora da Globo deixa o jornalismo diário após 47 anos na emissora

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Leilane Neubarth, de 67 anos, se despediu nesta terça-feira (7/7) do jornalismo diário no encerramento do "Conexão GloboNews".

A jornalista disse que tem "novos projetos e desafios". "A partir de agora, nós vamos nos ver em novas ocasiões, novos projetos e desafios... E eu encaro este momento exatamente dessa forma: com gratidão pelo que passou, e entusiasmo pelo que vem pela frente. Levo comigo as lembranças, os aprendizados, os amigos que fiz e a certeza de que o jornalismo diário vai fazer parte de quem eu sou para sempre", escreveu.

Com mais de 47 anos de carreira, Leilane começou na Globo como estagiária, em 1979. A jornalista integrou a bancada de programas como "Jornal da Globo", "Fantástico", "Bom Dia, Brasil", o "Jornal da GloboNews", entre outros.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mais recentemente, apresentava o "Conexão GloboNews". Ela participou de coberturas de eventos como eleições presidenciais, Olimpíadas e outros grandes acontecimentos históricos.