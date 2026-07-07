Após negar namoro com amiga, Rebeca Andrade volta a virar assunto na web
Medalhista olímpica cantou trecho de música romântica enquanto recebia um beijo no rosto durante passeio de carro
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A vida pessoal de Rebeca Andrade voltou a movimentar as redes sociais. Poucas semanas após sua assessoria negar que a ginasta estivesse vivendo um romance com uma amiga, um novo vídeo publicado por ela no TikTok reacendeu as especulações entre os fãs.
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Na gravação, divulgada na noite desta segunda-feira (6/7), a medalhista olímpica aparece no banco traseiro de um carro ao lado de Gisele, enquanto canta um trecho de "Numa Ilha", de Marina Sena, conhecido pela letra apaixonada.
Durante o vídeo, a ginasta canta versos como "É o que sinto sobre eu e você" e "Você dizendo que me ama", enquanto recebe um beijo no rosto da amiga. Apesar da interpretação dada por parte dos seguidores, a atleta evitou comentar qualquer possível relacionamento. Na legenda da publicação, preferiu brincar sobre o próprio visual.
Os comentários, no entanto, rapidamente fugiram do assunto. "É sobre isso: assumir a pessoa que você ama sem se importar com a opinião dos outros. Sejam felizes", escreveu uma internauta. "Cadê a assessoria para agora falar que é só amizade?", ironizou outro perfil. "Eu amo que a diva peitou sem medo", comentou uma terceira seguidora. Rebeca não fez qualquer esclarecimento sobre o conteúdo.
Os rumores começaram em junho, logo após a conquista da medalha de ouro no salto no Pan-Americano de Ginástica Artística, disputado no Rio de Janeiro. Na ocasião, a ginasta publicou uma foto sentada no colo de Gisele enquanto recebia um beijo no rosto.
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Na legenda, agradeceu o apoio da amiga: "Obrigada por me apoiar e estar aqui nesse momento importante da minha vida! Te amo". A imagem viralizou e levou muitos fãs a acreditarem que Rebeca havia assumido um novo relacionamento.
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Na época, porém, a assessoria de imprensa da atleta negou a interpretação. Discreta em relação à vida amorosa, Rebeca não assume publicamente um relacionamento desde o fim do noivado com o fisiculturista Luiz Cleiton. Os dois ficaram juntos entre 2022 e 2024.