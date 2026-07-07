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Após negar namoro com amiga, Rebeca Andrade volta a virar assunto na web

Medalhista olímpica cantou trecho de música romântica enquanto recebia um beijo no rosto durante passeio de carro

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07/07/2026 14:00

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Rebeca Andrade aparece ao lado de Gisele em vídeo publicado no TikTok que repercutiu entre os seguidores
Rebeca Andrade aparece ao lado de Gisele em vídeo publicado no TikTok que repercutiu entre os seguidores crédito: Instagram/ Reprodução

A vida pessoal de Rebeca Andrade voltou a movimentar as redes sociais. Poucas semanas após sua assessoria negar que a ginasta estivesse vivendo um romance com uma amiga, um novo vídeo publicado por ela no TikTok reacendeu as especulações entre os fãs. 

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Na gravação, divulgada na noite desta segunda-feira (6/7), a medalhista olímpica aparece no banco traseiro de um carro ao lado de Gisele, enquanto canta um trecho de "Numa Ilha", de Marina Sena, conhecido pela letra apaixonada.

Durante o vídeo, a ginasta canta versos como "É o que sinto sobre eu e você" e "Você dizendo que me ama", enquanto recebe um beijo no rosto da amiga. Apesar da interpretação dada por parte dos seguidores, a atleta evitou comentar qualquer possível relacionamento. Na legenda da publicação, preferiu brincar sobre o próprio visual. 

Os comentários, no entanto, rapidamente fugiram do assunto. "É sobre isso: assumir a pessoa que você ama sem se importar com a opinião dos outros. Sejam felizes", escreveu uma internauta. "Cadê a assessoria para agora falar que é só amizade?", ironizou outro perfil. "Eu amo que a diva peitou sem medo", comentou uma terceira seguidora. Rebeca não fez qualquer esclarecimento sobre o conteúdo.

Os rumores começaram em junho, logo após a conquista da medalha de ouro no salto no Pan-Americano de Ginástica Artística, disputado no Rio de Janeiro. Na ocasião, a ginasta publicou uma foto sentada no colo de Gisele enquanto recebia um beijo no rosto.

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Na legenda, agradeceu o apoio da amiga: "Obrigada por me apoiar e estar aqui nesse momento importante da minha vida! Te amo". A imagem viralizou e levou muitos fãs a acreditarem que Rebeca havia assumido um novo relacionamento.

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Na época, porém, a assessoria de imprensa da atleta negou a interpretação. Discreta em relação à vida amorosa, Rebeca não assume publicamente um relacionamento desde o fim do noivado com o fisiculturista Luiz Cleiton. Os dois ficaram juntos entre 2022 e 2024.

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