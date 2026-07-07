Duo O Grivo e saxofonista Francisco Cesar lançam ‘Esse isso aqui’
Álbum feito em parceria pelos artistas e registros em estúdio gravados pelo cineasta João Dumans serão apresentados gratuitamente, nesta terça (7/7), em BH
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Para quem ouve “Esse isso aqui”, novo álbum de O Grivo em parceria com o saxofonista Francisco Cesar, a impressão pode ser a de que tudo acontece de uma vez, num mesmo instante. Sons livres, caminhos imprevisíveis e músicos respondendo uns aos outros em tempo real. No entanto, a improvisação que se escuta nasce do oposto da espontaneidade absoluta.
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“É superplanejado e superestudado”, destaca Nelson Pimenta, metade do duo O Grivo. “Quando chegamos ao estúdio, já tocamos aquilo um bilhão de vezes”, diz.
O trabalho será apresentado nesta terça-feira (7/7), às 19h30, no Cine Santa Tereza, em sessão gratuita que marca o lançamento do álbum e da série de vídeos gravados durante as sessões de estúdio, com direção do cineasta João Dumans (codiretor de “Arábia” e diretor do documentário “As linhas da minha mão”). A íntegra do álbum estará disponível nas plataformas digitais a partir desta quarta-feira (8/7).
Obra do acaso
A parceria entre O Grivo e Francisco Cesar surgiu quase por acaso. O duo assinava a trilha sonora de “As linhas da minha mão”, e o saxofonista participava das gravações. Os encontros acabaram extrapolando o cinema. “Francisco chegava ao estúdio, pegava o saxofone, a bateria estava ali, e a gente começava a tocar. Foi assim, muito natural”, lembra Nelson.
O resultado é um disco que transita entre diferentes linguagens. Algumas faixas se aproximam do jazz mais livre, enquanto outras mergulham na música contemporânea e na pesquisa tímbrica que caracteriza a trajetória de O Grivo.
“O disco tem essas duas faces. Em certo aspecto, é uma continuidade do nosso trabalho”, afirma. Nelson faz questão de desfazer um equívoco muito comum sobre a improvisação. Em vez de criar melodias a partir do nada, cada peça é composta lentamente, por meio de inúmeras tentativas e erros. Tudo começa com a definição de uma atmosfera. A partir daí, improvisa, grava, descarta trechos e preserva outros.
Samuel Beckett
Sugestão de Francisco Cesar, o título “Esse isso aqui” faz referência a um dos últimos textos de Samuel Beckett (1906-1989) intitulado “What is the word” (“Qual é a palavra”, em tradução livre). O texto traz a inquietação do autor diante da dificuldade de encontrar palavras certas para determinadas situações. “Qual é a palavra – / esse isso – / esse isso aqui – / todo esse isso aqui”, escreveu Beckett.
O paralelo com o disco, contudo, termina por aí. “Acho que o álbum é muito mais um elogio ao Beckett do que uma tentativa de dizer que nossa música dialoga diretamente com a literatura dele”, pontua Nelson.
Apesar da ponderação, ele destaca o jogo criado pelas três palavras curtas e suas diferentes combinações, característica que considera próxima da própria lógica do álbum.
A apresentação desta terça não reproduzirá o disco na íntegra. A sessão será dedicada, principalmente, à exibição dos vídeos dirigidos por João Dumans. O trio também vai apresentar três novas improvisações. “Mas elas sequer têm nome ainda”, conta o músico, aos risos.
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“ESSE ISSO AQUI”
Show de lançamento do álbum do duo O Grivo com Francisco Cesar e projeções de vídeos gravados pelo cineasta João Dumans. Nesta terça-feira (7/7), às 19h30, no Cine Santa Tereza (Rua Estrela do Sul, 89, Santa Tereza). Entrada franca.