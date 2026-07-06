Beyoncé lança música surpresa e inicia contagem para aniversário de B'DAY
Single inédito é o primeiro em dois anos e homenageia a BeyHive: faixa marca a contagem regressiva para a edição comemorativa do álbum B'DAY
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Beyoncé surpreendeu os fãs com o lançamento inesperado da música “MORNING DEW (DONK)”. A faixa estreou no Top 200 do Spotify Brasil, na 114ª posição, com menos de 24 horas de contagem oficial para o chart.
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A canção inaugura uma contagem regressiva de 60 dias para o relançamento de “B'DAY”, o segundo álbum de estúdio da artista. O disco foi lançado originalmente em 4 de setembro de 2006, quando Beyoncé completou 25 anos.
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Primeiro lançamento inédito da artista em dois anos, “MORNING DEW (DONK)” é uma homenagem à comunidade de fãs da cantora, a BeyHive. A música dá início às celebrações pelos 20 anos de “B'DAY”.
A faixa foi escrita por Beyoncé, Pharrell Williams, The-Dream e Darius Dixon, com produção assinada pela própria cantora e por Pharrell Williams.
O lançamento chega acompanhado de um lyric video que utiliza imagens de arquivo. O vídeo foi dirigido por Cliff Watts, colaborador frequente de Beyoncé e responsável por fotografar a capa da artista para a edição de maiô da revista “Sports Illustrated”, produzida em seu 25º aniversário.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.