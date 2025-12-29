Assine
Beyoncé é declarada bilionária pela revista Forbes

AFP
Repórter
29/12/2025 20:42

Beyoncé alcançou oficialmente o status de bilionária, após um ano lucrativo, anunciou nesta segunda-feira (29) a revista Forbes. A artista se tornou a quinta cantora a alcançar essa marca.

Aos 44 anos, Beyoncé se soma a um grupo seleto que inclui seu marido, Jay-Z, além de Taylor Swift, Bruce Springsteen e Rihanna. Segundo a publicação, a cantora está em uma fase lucrativa, que, além de torná-la uma das figuras mais imponentes do pop mundial, garantiu sua entrada no clube dos que possuem um patrimônio de mais de US$ 1 bilhão. 

A vencedora de 35 prêmios Grammy teve uma bilheteria de cerca de US$ 600 milhões em sua turnê mundial Renaissance, em 2023. Em seguida, reinventou-se com a produção country Cowboy Carter, que ganhou o Grammy de álbum do ano e deu origem a uma turnê que arrecadou mais de US$ 400 milhões, a mais lucrativa de uma artista solo em 2025. 

Somando essa receita à do seu catálogo musical e à de outros acordos, a Forbes estima que a artista tenha acumulado US$ 148 milhões em 2025,"o que a torna a terceira musicista mais bem paga do mundo".

A publicação não divulgou uma estimativa da fortuna da ex-integrante do grupo Destiny's Child, que fundou a Parkwood Entertainment em 2008 para gerenciar a sua carreira e produção.

Embora Beyoncé tenha se aventurado em outros setores, como os de beleza, bebidas e vestuário, a Forbes ressaltou que "a maior parte de sua fortuna vem de sua música, ao deter os direitos do seu valioso catálogo e obter uma receita enorme com suas turnês mundiais".

