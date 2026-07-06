Assine
overlay
Início Cultura
COPA DO MUNDO

Padre mineiro viraliza ao comemorar derrota do Brasil e ganhar mil reais

Religioso de Monte Carmelo acertou o placar da partida contra a Noruega e celebrou o prêmio obtido em um bolão com amigos

Publicidade
Carregando...
CP
Carlos Palermo
CP
Carlos Palermo
Repórter
06/07/2026 15:39

compartilhe

SIGA
×
Padre viraliza ao comemorar derrota do Brasil após ganhar R$ 1 mil em bolão
Padre mineiro "previu" derrota do Brasil e faturou mil reais em bolão crédito: Tupi

O padre Artur Oliveira, de Monte Carmelo (MG), viralizou nas redes sociais ao acertar o placar da derrota do Brasil para a Noruega. Enquanto a torcida lamentava o revés de 2 a 1, o religioso comemorava o faturamento de R$ 1.000 em um bolão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Com mais de 276 mil seguidores, o pároco da Nossa Senhora do Carmo registrou sua reação em vídeo. Nas imagens, ele brinca que o prêmio seria usado para comprar Mounjaro, medicamento para controle de peso, o que motivou sua torcida inusitada.

Durante a partida, Artur demonstrou ansiedade para que o resultado negativo da equipe nacional se confirmasse. "Pelo amor de Deus, eu só preciso do dinheiro", exclamou o religioso em suas redes sociais ao ver a possibilidade real de vencer a aposta.

O sacerdote ainda interagiu com as imagens da transmissão, mencionando em tom descontraído que "esconjuraria" o craque Neymar caso o lance em campo atrapalhasse seu palpite. A espontaneidade do vídeo rapidamente atraiu a atenção de milhares de usuários.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A postagem gerou uma onda de comentários divertidos, com seguidores chamando o padre de "culpado" pela derrota da Seleção brasileira. "Padre, teu santo é forte, hein?", questionou um internauta diante da precisão do resultado previsto pelo mineiro.

Tópicos relacionados:

brasil copa-do-mundo entretenimento padre

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay