Padre mineiro viraliza ao comemorar derrota do Brasil e ganhar mil reais

O padre Artur Oliveira, de Monte Carmelo (MG), viralizou nas redes sociais ao acertar o placar da derrota do Brasil para a Noruega. Enquanto a torcida lamentava o revés de 2 a 1, o religioso comemorava o faturamento de R$ 1.000 em um bolão.

Com mais de 276 mil seguidores, o pároco da Nossa Senhora do Carmo registrou sua reação em vídeo. Nas imagens, ele brinca que o prêmio seria usado para comprar Mounjaro, medicamento para controle de peso, o que motivou sua torcida inusitada.

Durante a partida, Artur demonstrou ansiedade para que o resultado negativo da equipe nacional se confirmasse. "Pelo amor de Deus, eu só preciso do dinheiro", exclamou o religioso em suas redes sociais ao ver a possibilidade real de vencer a aposta.

O sacerdote ainda interagiu com as imagens da transmissão, mencionando em tom descontraído que "esconjuraria" o craque Neymar caso o lance em campo atrapalhasse seu palpite. A espontaneidade do vídeo rapidamente atraiu a atenção de milhares de usuários.

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A postagem gerou uma onda de comentários divertidos, com seguidores chamando o padre de "culpado" pela derrota da Seleção brasileira. "Padre, teu santo é forte, hein?", questionou um internauta diante da precisão do resultado previsto pelo mineiro.