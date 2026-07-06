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'EITA'

Show de Lenine em BH: artista apresenta turnê do novo álbum

Apresentação inédita acontece no Minascentro e mescla canções novas com grandes sucessos da carreira; veja informações sobre ingressos e data

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
06/07/2026 14:18

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Show de Lenine em BH: artista apresenta turnê do novo álbum
Lenine traz a Belo Horizonte o show inédito da turnê de seu novo álbum, &quot;Eita&quot;, com apresentação em julho no Minascentro. crédito: Gilda Midani

O cantor e compositor Lenine apresentará em Belo Horizonte o show inédito da turnê de seu novo álbum, “Eita”. A apresentação acontece em 25 de julho, no grande teatro do Minascentro.

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A performance é baseada no trabalho lançado em novembro do ano passado, que explora o vínculo visceral do artista com o Nordeste. O repertório inclui as 11 faixas do novo audiovisual e também grandes sucessos que marcaram a carreira de Lenine.

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Acompanhado por sua banda, o artista leva ao palco um espetáculo que expande o conceito do álbum, unindo som, luz e poesia. A proposta cênica traduz o encontro entre a tradição e a contemporaneidade presentes nas novas canções.

O show percorre a força percussiva das raízes nordestinas, a sofisticação harmônica do violão polifônico e a pulsação urbana que consagrou o músico. A experiência é descrita como híbrida, inventiva e profundamente brasileira.

Serviço: Lenine – Turnê "Eita" em BH

Data: 25 de julho (sábado)
Horário: abertura da casa às 20h; show às 21h
Local: Grande Teatro Minascentro (Av. Augusto de Lima, 785 – Centro, Belo Horizonte/MG)
Classificação: 18 anos. Menores de 18 anos só podem entrar acompanhados dos pais.

Ingressos:
Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla ou na bilheteria do teatro, localizada na Av. Nossa Senhora do Carmo, 230 – Savassi. O funcionamento é de terça a sábado, das 12h às 15h e das 16h às 20h.

Valores:

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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