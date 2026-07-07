5 filmes e séries sobre crimes reais que marcaram o Brasil

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O nome do ex-goleiro Bruno voltou ao noticiário em julho de 2026, após a conclusão da investigação sobre o desaparecimento de sua ex-mulher, Dayanne Rodrigues, reacendendo o interesse do público por crimes de grande repercussão. Esse fascínio impulsionou o gênero “true crime” no Brasil, com diversas produções de alta qualidade disponíveis nos serviços de streaming. As obras mergulham nos detalhes de casos que marcaram o país, oferecendo novas perspectivas e análises.

Documentários e séries baseados em fatos reais se tornaram um sucesso, atraindo milhões de espectadores que buscam entender as complexidades por trás de crimes notórios. Essas produções combinam jornalismo investigativo com uma narrativa envolvente, reconstruindo eventos a partir de depoimentos, arquivos e reconstituições.

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O que é o gênero “true crime”?

O “true crime”, ou crime real, é um gênero de não ficção no qual o autor examina um crime real e detalha as ações de pessoas reais. As produções podem ser documentários, séries, filmes ou podcasts, e geralmente exploram a psicologia dos envolvidos, o trabalho da polícia e o impacto dos crimes na sociedade.

5 séries e filmes sobre crimes que marcaram o Brasil

Para quem se interessa pelo tema, as plataformas de streaming oferecem um vasto catálogo de produções nacionais. Confira cinco títulos que exploram alguns dos casos mais emblemáticos do país. A disponibilidade dos títulos pode variar, por isso é recomendado verificar diretamente na plataforma.

1. “Pacto brutal: o assassinato de Daniella Perez” (2022)

A série documental investiga o assassinato da atriz Daniella Perez, em 1992, pelo colega de novela Guilherme de Pádua e sua então esposa, Paula Thomaz. A produção, dirigida por Tatiana Issa e Guto Barra, traz depoimentos emocionantes da mãe da vítima, a autora Gloria Perez, e de amigos próximos, revelando os bastidores do crime que marcou o Brasil.

Onde assistir: Os episódios estão disponíveis na plataforma Max.

2. “Elize Matsunaga: era uma vez um crime” (2021)

Este documentário da Netflix aborda o caso de Elize Matsunaga, que confessou ter assassinado e esquartejado seu marido, o empresário Marcos Matsunaga, em 2012. A produção se destaca por apresentar a primeira e única entrevista de Elize, na qual ela dá sua versão dos fatos que levaram ao crime.

Onde assistir: A série documental está no catálogo da Netflix.

3. “Isabella: o caso Nardoni” (2023)

O filme documental revisita a trágica morte de Isabella Nardoni, de cinco anos, em 2008. A menina foi jogada da janela do apartamento de seu pai e de sua madrasta, em São Paulo. O longa explora as evidências, os depoimentos e as controvérsias que marcaram uma das investigações criminais mais acompanhadas pela mídia brasileira.

Onde assistir: A produção pode ser assistida na Netflix.

4. “Boate Kiss: a tragédia de Santa Maria” (2023)

Em formato de série documental, esta produção do Globoplay reconstitui a noite do incêndio que matou 242 pessoas na boate Kiss, em Santa Maria (RS), em janeiro de 2013. Com depoimentos de sobreviventes e familiares das vítimas, a obra expõe as falhas de segurança e a longa batalha por justiça.

Onde assistir: O documentário está disponível para assinantes do Globoplay.

5. “A Vítima Invisível: O Caso Eliza Samudio” (2014)

A série aborda a investigação sobre o desaparecimento e assassinato de Eliza Samudio, em 2010, crime pelo qual o goleiro Bruno Fernandes foi condenado. A produção detalha os passos da polícia para desvendar o caso e expõe as contradições nos depoimentos dos envolvidos.

Onde assistir: A produção está disponível no catálogo do Globoplay.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.