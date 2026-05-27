5 filmes e séries baseados em crimes reais brasileiros para assistir
O interesse por histórias de crimes que chocaram o país inspira grandes produções; veja uma lista de obras aclamadas para assistir
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O interesse em crimes reais que marcaram o Brasil continua a inspirar o cinema e o streaming. Casos de grande repercussão ganham novas camadas ao serem transformados em filmes e séries, atraindo a atenção do público para os detalhes e as motivações por trás das manchetes.
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Essas produções documentais ou ficcionais exploram investigações complexas e dramas humanos que chocaram o país. Para quem acompanha o gênero, diversas plataformas de streaming oferecem títulos de alta qualidade que reconstroem esses eventos com profundidade e rigor apurativo. A seguir, veja uma lista de cinco obras essenciais para entender alguns dos casos criminais mais famosos do Brasil.
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Produções baseadas em crimes brasileiros
"A Menina que Matou os Pais" e "O Menino que Matou Meus Pais"
Os dois primeiros filmes sobre o caso von Richthofen, lançados simultaneamente em 2021, contam a mesma história sob duas perspectivas diferentes: a de Suzane e a de seu então namorado, Daniel Cravinhos. A abordagem inovadora permite que o espectador compare as versões contraditórias do casal condenado pelo assassinato dos pais dela, em 2002. Uma terceira produção, "A Menina que Matou os Pais - A Confissão" (2023), completa a trilogia. Todos estão disponíveis no Prime Video.
"Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella Perez"
Lançada em 2022, a série documental da Max revisita o assassinato da atriz Daniella Perez, em 1992, com depoimentos inéditos de sua mãe, a autora Gloria Perez, e de outros envolvidos. A produção detalha a investigação e a luta da família por justiça, expondo as falhas do processo e o impacto do crime na sociedade brasileira. A obra foi um dos maiores sucessos de audiência da plataforma no país.
"Elize Matsunaga: Era Uma Vez um Crime"
Nesta série documental da Netflix de 2021, Elize Matsunaga quebra o silêncio pela primeira vez sobre o assassinato e esquartejamento de seu marido, o empresário Marcos Matsunaga, em 2012. A produção investiga a trajetória do casal, as motivações por trás do crime e os desdobramentos de um dos casos mais acompanhados pela mídia na última década.
"O Caso Evandro"
Baseada no podcast de sucesso "Projeto Humanos", a série do Globoplay, de 2021, investiga o desaparecimento do menino Evandro Ramos Caetano, em Guaratuba, no Paraná, em 1992. O que parecia ser um caso de sequestro se transforma em uma trama complexa envolvendo acusações de ritual satânico e erros judiciais. A produção revela reviravoltas surpreendentes que mudaram o rumo da história anos depois.
"Flordelis: Questiona ou Adora"
A série documental do Globoplay, de 2022, acompanha a investigação do assassinato do pastor Anderson do Carmo, marido da então deputada federal e cantora gospel Flordelis. Com acesso a pessoas próximas à família, a produção mostra os bastidores de um crime que envolveu poder, religião e uma complexa rede de relações familiares, culminando na condenação de Flordelis como mandante do homicídio.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.