5 documentários sobre crimes reais no Brasil

Os documentários de true crime estão ganhando cada vez mais repercussão no Brasil e no mundo, trazendo reflexões sobre a complexidade dos crimes cometidos. Disponíveis em diversas plataformas de streaming, essas produções exploram as investigações, reconstituem histórias e questionam o sistema de justiça.

Essas obras ajudam a dar contexto a casos que marcaram a sociedade brasileira e expuseram falhas estruturais.

5 produções para entender crimes de grande repercussão

“Elize Matsunaga: Era Uma Vez um Crime” (2021): a série da Netflix detalha o assassinato do empresário Marcos Matsunaga pela esposa, Elize. A produção explora o relacionamento abusivo e o julgamento que dividiu a opinião pública.

“Pacto Brutal: O Assasssinato de Daniella Perez” (2022): disponível na Max, este documentário revisita o crime que parou o país em 1992. A série expõe a crueldade do assassinato da atriz e a luta de sua mãe, a autora Gloria Perez, por justiça.

“O Caso Evandro” (2021): parte do “Projeto Humanos” e disponível no Globoplay, a série investiga o desaparecimento de um menino no Paraná. A produção é um exemplo de como investigações podem ser falhas e de como a pressão popular e da imprensa pode ocasionar erros judiciais.

“Isabella: o Caso Nardoni” (2023): lançado pela Netflix, o documentário relembra o assassinato da menina Isabella Nardoni. A produção aborda a investigação policial, a cobertura midiática intensa e o julgamento do pai e da madrasta.

“Em Nome de Deus” (2020): também do Globoplay, esta série documental revela os crimes de abuso sexual cometidos pelo médium João de Deus. Embora o foco não seja assassinato, a produção explora as dinâmicas de poder, a manipulação e a violência sistemática contra mulheres que permanecem invisíveis por décadas.

