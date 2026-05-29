7 séries e documentários sobre crimes reais para assistir nos streamings

O interesse renovado em casos de grande repercussão evidencia a força das produções de true crime no Brasil. As plataformas de streaming se tornaram o principal palco para essas narrativas, que reconstituem investigações, apresentam depoimentos inéditos e exploram os detalhes de crimes que chocaram o país.

Para quem se interessa pelo gênero, reunimos sete séries e documentários impactantes que mergulham em outros crimes famosos. As produções oferecem diferentes abordagens, desde a perspectiva das vítimas até a análise profunda das falhas no sistema de justiça.

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1. “Elize Matsunaga: Era Uma Vez um Crime”

Disponível na Netflix, a série documental traz a primeira e única entrevista de Elize Matsunaga, condenada por matar e esquartejar o marido, o empresário Marcos Matsunaga. A produção detalha a vida do casal, os bastidores da investigação e as motivações por trás do crime que marcou o noticiário em 2012.

2. “Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella Perez”

Esta produção da HBO Max revisita o assassinato da atriz Daniella Perez, em 1992, pelo colega de novela Guilherme de Pádua e sua então esposa, Paula Thomaz. Dirigida por Tatiana Issa e Guto Barra, a série conta com depoimentos emocionantes da mãe da vítima, a autora Gloria Perez, além de amigos e familiares, expondo a crueldade do crime.

3. “O Caso Evandro”

Baseada no podcast de sucesso “Projeto Humanos”, a série do Globoplay investiga o desaparecimento do menino Evandro Ramos Caetano, em 1992, em Guaratuba, no Paraná. A narrativa revela uma trama complexa de erros judiciais, acusações de tortura e reviravoltas que se estenderam por décadas.

4. “Boate Kiss: A Tragédia de Santa Maria”

Também no Globoplay, este documentário de cinco episódios reconstitui a noite do incêndio que tirou a vida de 242 pessoas em 2013. Com imagens de arquivo e entrevistas com sobreviventes e familiares das vítimas, a série acompanha a incansável luta por justiça contra os responsáveis pela tragédia.

5. “Isabella: O Caso Nardoni”

A produção da Netflix aborda um dos crimes de maior comoção nacional: a morte da menina Isabella Nardoni, de 5 anos, em 2008. O documentário analisa as evidências que levaram à condenação do pai, Alexandre Nardoni, e da madrasta, Anna Carolina Jatobá, e traz depoimentos de pessoas próximas ao caso.

6. “Flordelis: Questiona ou Adora”

A série documental do Globoplay explora a ascensão e queda da ex-deputada federal Flordelis dos Santos de Souza, condenada por arquitetar o assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. A produção mostra como a imagem de líder religiosa e mãe de dezenas de filhos se desfez ao longo da investigação.

7. “Linha Direta”

O clássico programa investigativo da TV Globo retornou em 2023 e está disponível no Globoplay. Apresentado por Pedro Bial, cada episódio se aprofunda em um crime de grande repercussão, combinando reportagens, reconstituições e entrevistas para analisar casos que ainda impactam a sociedade brasileira.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.