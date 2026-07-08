Assine
overlay
Início Cultura
TELEVISÃO

Globo avalia ator como substituto de Serginho Groisman no 'Altas Horas'

O nome de Lázaro Ramos ganha força nos bastidores da emissora para assumir a atração noturna dos sábados; contrato do atual apresentador vai até 2027

Publicidade
Carregando...
JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
08/07/2026 16:45

compartilhe

SIGA
×
<p>Segundo reportagem do “gshow”, o próprio Ramos pediu para participar da trama após ler os primeiros capítulos escritos por seu primo, Elisio Lopes Jr., sem perceber inicialmente que o personagem era o vilão.</p>
Lázaro Ramos está atualmente no ar, no elenco da novela 'A nobreza do amor' crédito: Reprodução de vídeo/YouTube TV Globo

A TV Globo avalia possíveis substitutos para Serginho Groisman no "Altas Horas", e o nome do ator e diretor Lázaro Ramos é o que mais se destaca internamente. A informação é da colunista Carla Bittencourt.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Nos corredores da emissora, o ator baiano é apontado como o candidato mais forte por reunir atributos considerados essenciais para manter a essência do programa, que está no ar desde outubro de 2000. A avaliação interna é a de que o ator circula com naturalidade entre públicos distintos de nomes consagrados da cultura a artistas populares, da dramaturgia à literatura.

Também pesam a seu favor a boa relação que mantém dentro da Globo, o apelo junto ao mercado publicitário e a experiência acumulada como apresentador no programa "Espelho", do Canal Brasil, que comandou por anos. Lázaro é casado com a atriz Taís Araújo.

Ainda não há nada definido. O futuro do "Altas Horas" está diretamente ligado ao desdobramento do contrato de Groisman, de 76 anos, que se estende até o fim de 2027. A Globo, porém, já considera o cenário em que ele opte por não renovar e trabalha em alternativas para manter o programa na grade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Outros nomes constam da lista de possíveis sucessores, mas Lázaro Ramos aparece à frente dos demais, segundo a colunista.

Tópicos relacionados:

altas-horas apresentador entretenimento programa serginho-groisman televisao tv-globo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay