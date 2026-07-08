Globo avalia ator como substituto de Serginho Groisman no 'Altas Horas'

A TV Globo avalia possíveis substitutos para Serginho Groisman no "Altas Horas", e o nome do ator e diretor Lázaro Ramos é o que mais se destaca internamente. A informação é da colunista Carla Bittencourt.

Nos corredores da emissora, o ator baiano é apontado como o candidato mais forte por reunir atributos considerados essenciais para manter a essência do programa, que está no ar desde outubro de 2000. A avaliação interna é a de que o ator circula com naturalidade entre públicos distintos de nomes consagrados da cultura a artistas populares, da dramaturgia à literatura.

Também pesam a seu favor a boa relação que mantém dentro da Globo, o apelo junto ao mercado publicitário e a experiência acumulada como apresentador no programa "Espelho", do Canal Brasil, que comandou por anos. Lázaro é casado com a atriz Taís Araújo.

Ainda não há nada definido. O futuro do "Altas Horas" está diretamente ligado ao desdobramento do contrato de Groisman, de 76 anos, que se estende até o fim de 2027. A Globo, porém, já considera o cenário em que ele opte por não renovar e trabalha em alternativas para manter o programa na grade.

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Outros nomes constam da lista de possíveis sucessores, mas Lázaro Ramos aparece à frente dos demais, segundo a colunista.