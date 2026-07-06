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Infantino afirma ter dito a Trump que órgãos da Fifa são 'independentes'

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AFP
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Repórter
06/07/2026 14:16

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O presidente da Fifa, Gianni Infantino, confirmou nesta segunda-feira (6) que recebeu uma ligação de Donald Trump para falar sobre o cartão vermelho recebido pelo atacante da seleção americana Folarin Balogun e afirmou ter dito ao político republicado que os órgãos disciplinares da entidade máxima do futebol são "independentes".

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"Durante nossa conversa, expliquei que havia um processo legal em andamento envolvendo os órgãos judiciais independentes da Fifa e que o caso seria decidido no devido tempo pelos órgãos competentes", declarou o dirigente na rede social X.

Criticado desde a revogação da suspensão automática de Balogun, expulso na fase de 16-avos de final da Copa do Mundo por pisar no tornozelo do zagueiro bósnio Tarik Muharemovic e agora liberado para enfrentar a Bélgica nas oitavas, Infantino não deu maiores explicações sobre o caso.

"Eu leio as decisões do Comitê Disciplinar da Fifa quando elas são emitidas. Às vezes, fico surpreso com elas. Às vezes, concordo com elas, e às vezes, discordo", acrescentou. "O que eu sempre faço, no entanto, é respeitar essas decisões e a autonomia dos órgãos que as tomam".

O dirigente ítalo-suíço afirmou que a independência dos órgãos judiciais da Fifa — Comitê Disciplinar, Comitê de Ética e Comitê de Apelação — era "essencial para a credibilidade e a integridade do futebol" e que eles "operam de forma autônoma (...) com base nas regulamentações aplicáveis e nos fatos específicos diante deles".

O Comitê Disciplinar da Fifa não divulgou os motivos que levaram à conversão da suspensão automática de Balogun em uma "suspensão de um jogo condicional, acompanhada de um período probatório de um ano".

De acordo com o regimento do órgão, todos os membros de sua Comissão Disciplinar são eleitos por quatro anos pelo Congresso da Fifa, "por proposta do Conselho", isto é, o órgão executivo dirigido por Infantino.

O atual presidente é Mohammad Al Kamali, dos Emirados Árabes Unidos, eleito pouco antes da Copa do Mundo de 2026.

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cfe/iga/cl/cb/aa

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