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Madonna reclama de fãs que passam shows inteiros gravando com o celular

Durante a pré-estreia de "Confessions II – the film", em Nova York, a cantora criticou o hábito de registrar tudo com o celular e pediu que o público aproveite

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07/06/2026 14:09 - atualizado em 07/06/2026 14:10

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Madonna — Durante um show, a cantora se irritou com fãs falando português e disparou: “Não estou no Brasil ainda, então parem de falar português aqui”. A frase foi interpretada como arrogância e causou reação negativa nas redes sociais.
Madonna disse que ficou chocada ao ver plateia gravando show de Sabrina Carpenter crédito: Youtube/The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Madonna criticou, nessa sexta-feira (5/6), o uso dos celulares pelo público durante seus shows. As críticas foram feitas durante a pré-estreia do filme "Confessions II – the film", no Beacon Theater, em Nova York.

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Durante o evento, o público precisou guardar os aparelhos em uma bolsa distribuída pela produção. Para a cantora, a necessidade de documentar tudo mudou o modo como as pessoas vivem. Apesar disso, ela prefere prestar atenção no que está vivendo em vez de fazer registros.

"Eu vim a este mundo para ser uma pessoa de ação, não uma espectadora", afirmou a artista, em entrevista ao jornalista Anderson Cooper.

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A cantora diz ter ficado chocada quando se apresentou com Sabrina Carpenter no Coachella, em abril deste ano, e viu que a maior parte do público estava registrando o show com o celular. "Larguem esses malditos celulares e interajam uns com os outros", afirmou a artista.

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Madonna já começou a divulgação de "Confessions II", disco que deve ser lançado em 3 de julho. Por isso, vem marcando presença em diferentes eventos. Na sexta, por exemplo, fez um show surpresa na Times Square, em Nova York, que atraiu 50 mil pessoas. Como parte dessa divulgação, ela lança "Confessions II – the film", produção que vai estrear nesta segunda (8/6), no YouTube.

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