Madonna reclama de fãs que passam shows inteiros gravando com o celular
Durante a pré-estreia de "Confessions II – the film", em Nova York, a cantora criticou o hábito de registrar tudo com o celular e pediu que o público aproveite
compartilheSIGA
Madonna criticou, nessa sexta-feira (5/6), o uso dos celulares pelo público durante seus shows. As críticas foram feitas durante a pré-estreia do filme "Confessions II – the film", no Beacon Theater, em Nova York.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Durante o evento, o público precisou guardar os aparelhos em uma bolsa distribuída pela produção. Para a cantora, a necessidade de documentar tudo mudou o modo como as pessoas vivem. Apesar disso, ela prefere prestar atenção no que está vivendo em vez de fazer registros.
"Eu vim a este mundo para ser uma pessoa de ação, não uma espectadora", afirmou a artista, em entrevista ao jornalista Anderson Cooper.
Leia Mais
A cantora diz ter ficado chocada quando se apresentou com Sabrina Carpenter no Coachella, em abril deste ano, e viu que a maior parte do público estava registrando o show com o celular. "Larguem esses malditos celulares e interajam uns com os outros", afirmou a artista.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Madonna já começou a divulgação de "Confessions II", disco que deve ser lançado em 3 de julho. Por isso, vem marcando presença em diferentes eventos. Na sexta, por exemplo, fez um show surpresa na Times Square, em Nova York, que atraiu 50 mil pessoas. Como parte dessa divulgação, ela lança "Confessions II – the film", produção que vai estrear nesta segunda (8/6), no YouTube.