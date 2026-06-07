Madonna reclama de fãs que passam shows inteiros gravando com o celular

Madonna criticou, nessa sexta-feira (5/6), o uso dos celulares pelo público durante seus shows. As críticas foram feitas durante a pré-estreia do filme "Confessions II – the film", no Beacon Theater, em Nova York.

Durante o evento, o público precisou guardar os aparelhos em uma bolsa distribuída pela produção. Para a cantora, a necessidade de documentar tudo mudou o modo como as pessoas vivem. Apesar disso, ela prefere prestar atenção no que está vivendo em vez de fazer registros.

"Eu vim a este mundo para ser uma pessoa de ação, não uma espectadora", afirmou a artista, em entrevista ao jornalista Anderson Cooper.

A cantora diz ter ficado chocada quando se apresentou com Sabrina Carpenter no Coachella, em abril deste ano, e viu que a maior parte do público estava registrando o show com o celular. "Larguem esses malditos celulares e interajam uns com os outros", afirmou a artista.

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Madonna já começou a divulgação de "Confessions II", disco que deve ser lançado em 3 de julho. Por isso, vem marcando presença em diferentes eventos. Na sexta, por exemplo, fez um show surpresa na Times Square, em Nova York, que atraiu 50 mil pessoas. Como parte dessa divulgação, ela lança "Confessions II – the film", produção que vai estrear nesta segunda (8/6), no YouTube.