Assine
overlay
Início Cultura
CINEMA

Clint Eastwood encerra carreira após 72 anos no cinema

Filho do astro confirmou aposentadoria do ator e diretor, ícone de Hollywood e vencedor do Oscar

Publicidade
Carregando...
A
Amanda S. Feitoza - Correio Braziliense
A
Amanda S. Feitoza - Correio Braziliense
Repórter
06/06/2026 13:37 - atualizado em 06/06/2026 13:45

compartilhe

SIGA
×
Sua estreia como diretor principal aconteceu com “O Colosso de Rodes”, um épico pseudo-histórico, em 1961. Seu segundo filme, “Por um Punhado de Dólares”, lançado em 1964, foi o primeiro grande faroeste estilizado e violento de sua carreira. Inspirado em “Yojimbo”, de Akira Kurosawa, Clint Eastwood estrelou a obra como um anti-herói frio e implacável.
Sua estreia como diretor principal aconteceu com crédito: Divulgação

Clint Eastwood decidiu encerrar a carreira após mais de sete décadas dedicadas ao cinema. A aposentadoria do ator e diretor foi confirmada pelo filho do astro, Kyle Eastwood, em entrevista à Franceinfo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“Tenho muitas ótimas lembranças de trabalhar com ele. Ele está aposentado agora. Tive a sorte de poder trabalhar com ele em tantos filmes. Foi uma experiência maravilhosa para mim”, afirmou Kyle.

Considerado uma das maiores lendas de Hollywood, Eastwood construiu uma trajetória de 72 anos marcada por sucessos tanto diante quanto atrás das câmeras. Como ator, ganhou notoriedade em clássicos do faroeste, como “Por Um Punhado de Dólares”, “Por Uns Dólares a Mais” e “Três Homens em Conflito”, além de filmes como “Perseguidor Implacável”, “Alcatraz: Fuga Impossível”, “As Pontes de Madison”, “Gran Torino”, “Menina de Ouro” e “A Mula”.

Na direção, também consolidou o nome entre os grandes cineastas da indústria. Entre os trabalhos mais reconhecidos estão “Os Imperdoáveis”, “Menina de Ouro”, “Cartas de Iwo Jima”, “Sully”, “Sniper Americano” e “Richard Jewell”. Ao longo da carreira, acumulou diversas indicações ao Oscar e venceu as categorias de Melhor Diretor e Melhor Filme.

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O último trabalho de Eastwood foi “Jurado Nº 2”, lançado em 2024. Segundo a revista The Hollywood Reporter, o cineasta ainda buscava um projeto que pudesse servir como despedida definitiva das telas antes de encerrar a trajetória em Hollywood.

Tópicos relacionados:

aposentadoria carreira cinema clint-eastwood telas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay