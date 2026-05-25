Gloria Groove celebra 10 anos de carreira com o single pop 'O chá'

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Para celebrar uma década de carreira, Gloria Groove prepara o lançamento do single "O chá". A música chega às plataformas digitais em 28 de maio, às 21h, seguida por um videoclipe no dia seguinte, às 11h.

O projeto marca o retorno da artista ao universo pop em um momento simbólico de sua trajetória. A canção une música, atuação e narrativa visual, reafirmando sua versatilidade.

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Com uma estética pop-reggae e atmosfera praiana, “O chá” aposta em uma energia leve, com humor e duplo sentido. A letra é de Gloria Groove, com produção musical do DJ Ruxell, parceiro em sucessos como "Vermelho" e "Bonekinha". Os arranjos são de Rafael Castilhol.

Dirigido por Poliana Feóla, o clipe resgata os personagens Mary Jane, Lil Haze e Goldie, interpretados pela artista pela primeira vez no vídeo de "Sedanapo", de 2019. A nova produção mostra um desfecho para o triângulo amoroso após uma passagem de tempo.

"Queria celebrar os 10 anos de Gloria Groove de uma maneira especial, criando algo que também funcionasse como um presente para quem acompanha minha trajetória", comentou a cantora sobre a ideia de revisitar o universo de "Sedanapo".

Gloria Groove esteve envolvida em todas as etapas, da composição à concepção artística do clipe. "Gosto de participar de cada detalhe dos meus projetos, pensar artisticamente em todas as etapas. Espero que o público goste e se divirta comigo", afirmou.

O lançamento posiciona a artista novamente no pop após o sucesso de "Serenata da GG", seu projeto dedicado ao pagode. Com dois volumes e participações de Ferrugem, Alcione e Belo, o trabalho ultrapassou 400 milhões de reproduções e venceu o Prêmio Multishow com a faixa "Nosso primeiro beijo".

Criada em 2015 por Daniel Garcia, Gloria Groove se consolidou como um dos principais nomes da música pop brasileira, com cinco álbuns lançados e apresentações nos maiores palcos do país.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.