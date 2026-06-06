Tia Milena fala com Ana Paula após 'confundir sentimentos'
Ex-bbb disse que conversou com Ana Paula depois de comentários nas redes sobre uma possível relação entre as duas
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SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tia Milena, do BBB 26, afirmou que não vive um romance com Ana Paula Renault e que as duas seguem apenas como amigas.
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Milena disse que conversou com Ana Paula depois de comentários nas redes sobre uma possível relação entre as duas. "Nossa conversa foi ótima, incrível. Falamos sobre muita coisa de dentro e de fora do BBB 26. Nós somos amigas, torcemos uma pela outra e seguimos nos apoiando. Hoje, cada uma está vivendo uma fase muito intensa de trabalho, aprendendo a lidar com muitas novidades ao mesmo tempo", afirmou, em entrevista à Glamour.
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Semanas antes, Milena tinha alimentado a curiosidade dos fãs ao dizer no X que ficou confusa com o que sentia por Ana Paula após ver montagens das duas. "Quem nunca ficou confuso com um amigo? Quando saí do BBB fiquei muito confusa sobre meu sentimento com a Ana, mas foi por consumir muitos edits [vídeos editados por fãs], aí comecei a acreditar", escreveu.
Depois da repercussão, ela voltou à rede social para reforçar que não se apaixonou pela ex-colega de confinamento. "Confundi sentimentos! Não me apaixonei, que fique claro. Dentro da casa jamais fiquei confusa, tá?! Aqui fora, com os edits, sim", publicou.
Milena disse que, com o tempo, entendeu que a confusão tinha mais a ver com admiração e amizade do que com interesse amoroso. "Os edits bagunçaram minha cabeça naquele momento, mas depois pensei e vi que não tinha nada a ver. Era uma admiração e uma amizade verdadeira e pura."
A ex-sister contou que tenta se adaptar à rotina fora do reality e que a mudança, por enquanto, é mais de agenda do que de dinheiro. "Eu acho que as pessoas estão vendo uma Milena com mais oportunidades, mas com certeza não uma Milena rica. Ainda preciso trabalhar muito. O que mudou foi meu cotidiano, não os meus valores. Nunca fui uma personagem.", disse.
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Milena também comentou como lida com a fama e com a exposição depois do programa. "Sobre a exposição, tento lidar da forma mais natural possível. Não fico pensando o tempo todo que estou sendo observada. Continuo frequentando os lugares que gosto, falando com as pessoas e sendo quem eu sempre fui", completou.