Tia Milena fala com Ana Paula após 'confundir sentimentos'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tia Milena, do BBB 26, afirmou que não vive um romance com Ana Paula Renault e que as duas seguem apenas como amigas.

Milena disse que conversou com Ana Paula depois de comentários nas redes sobre uma possível relação entre as duas. "Nossa conversa foi ótima, incrível. Falamos sobre muita coisa de dentro e de fora do BBB 26. Nós somos amigas, torcemos uma pela outra e seguimos nos apoiando. Hoje, cada uma está vivendo uma fase muito intensa de trabalho, aprendendo a lidar com muitas novidades ao mesmo tempo", afirmou, em entrevista à Glamour.

Semanas antes, Milena tinha alimentado a curiosidade dos fãs ao dizer no X que ficou confusa com o que sentia por Ana Paula após ver montagens das duas. "Quem nunca ficou confuso com um amigo? Quando saí do BBB fiquei muito confusa sobre meu sentimento com a Ana, mas foi por consumir muitos edits [vídeos editados por fãs], aí comecei a acreditar", escreveu.

Depois da repercussão, ela voltou à rede social para reforçar que não se apaixonou pela ex-colega de confinamento. "Confundi sentimentos! Não me apaixonei, que fique claro. Dentro da casa jamais fiquei confusa, tá?! Aqui fora, com os edits, sim", publicou.

Milena disse que, com o tempo, entendeu que a confusão tinha mais a ver com admiração e amizade do que com interesse amoroso. "Os edits bagunçaram minha cabeça naquele momento, mas depois pensei e vi que não tinha nada a ver. Era uma admiração e uma amizade verdadeira e pura."

A ex-sister contou que tenta se adaptar à rotina fora do reality e que a mudança, por enquanto, é mais de agenda do que de dinheiro. "Eu acho que as pessoas estão vendo uma Milena com mais oportunidades, mas com certeza não uma Milena rica. Ainda preciso trabalhar muito. O que mudou foi meu cotidiano, não os meus valores. Nunca fui uma personagem.", disse.

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Milena também comentou como lida com a fama e com a exposição depois do programa. "Sobre a exposição, tento lidar da forma mais natural possível. Não fico pensando o tempo todo que estou sendo observada. Continuo frequentando os lugares que gosto, falando com as pessoas e sendo quem eu sempre fui", completou.