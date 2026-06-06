Assine
overlay
Início Cultura
BBB 26

Tia Milena fala com Ana Paula após 'confundir sentimentos'

Ex-bbb disse que conversou com Ana Paula depois de comentários nas redes sobre uma possível relação entre as duas

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
06/06/2026 13:44

compartilhe

SIGA
×
Milena abre o jogo e revela se confundiu amizade com paixão por Ana Paula
Milena abre o jogo e revela se confundiu amizade com paixão por Ana Paula crédito: Reprodução

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tia Milena, do BBB 26, afirmou que não vive um romance com Ana Paula Renault e que as duas seguem apenas como amigas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Milena disse que conversou com Ana Paula depois de comentários nas redes sobre uma possível relação entre as duas. "Nossa conversa foi ótima, incrível. Falamos sobre muita coisa de dentro e de fora do BBB 26. Nós somos amigas, torcemos uma pela outra e seguimos nos apoiando. Hoje, cada uma está vivendo uma fase muito intensa de trabalho, aprendendo a lidar com muitas novidades ao mesmo tempo", afirmou, em entrevista à Glamour.

Leia Mais

Semanas antes, Milena tinha alimentado a curiosidade dos fãs ao dizer no X que ficou confusa com o que sentia por Ana Paula após ver montagens das duas. "Quem nunca ficou confuso com um amigo? Quando saí do BBB fiquei muito confusa sobre meu sentimento com a Ana, mas foi por consumir muitos edits [vídeos editados por fãs], aí comecei a acreditar", escreveu.

Depois da repercussão, ela voltou à rede social para reforçar que não se apaixonou pela ex-colega de confinamento. "Confundi sentimentos! Não me apaixonei, que fique claro. Dentro da casa jamais fiquei confusa, tá?! Aqui fora, com os edits, sim", publicou.

Milena disse que, com o tempo, entendeu que a confusão tinha mais a ver com admiração e amizade do que com interesse amoroso. "Os edits bagunçaram minha cabeça naquele momento, mas depois pensei e vi que não tinha nada a ver. Era uma admiração e uma amizade verdadeira e pura."

A ex-sister contou que tenta se adaptar à rotina fora do reality e que a mudança, por enquanto, é mais de agenda do que de dinheiro. "Eu acho que as pessoas estão vendo uma Milena com mais oportunidades, mas com certeza não uma Milena rica. Ainda preciso trabalhar muito. O que mudou foi meu cotidiano, não os meus valores. Nunca fui uma personagem.", disse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Milena também comentou como lida com a fama e com a exposição depois do programa. "Sobre a exposição, tento lidar da forma mais natural possível. Não fico pensando o tempo todo que estou sendo observada. Continuo frequentando os lugares que gosto, falando com as pessoas e sendo quem eu sempre fui", completou.

Tópicos relacionados:

ana-paula ana-paula-renault bbb bbb-26 milena

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay