Vídeo de Jonathan Azevedo acende debate sobre medidas contra devedores de pensão

Um vídeo do ator Jonathan Azevedo publicado nessa sexta-feira (5) ganhou repercussão nas redes sociais ao defender restrições de acesso a eventos para quem deve pensão alimentícia. Na gravação, ele apoia propostas que proibiriam inadimplentes de entrar em estádios, shows e estabelecimentos comerciais.

PL quer barrar devedores em estádios e shows

Azevedo citou a deputada federal Sâmia Bonfim (PSOL-SP) e a vereadora carioca Thaís Ferreira (PSOL-RJ), conhecidas por pautas ligadas aos direitos das mulheres e da infância. O ator faz referência ao Projeto de Lei 2581/2023, de autoria de Bonfim, que prevê restrições judiciais para impedir devedores de alimentos de frequentar arenas esportivas.

Com tom descontraído, Jonathan ironizou o efeito da medida: "Agora o estádio tá para ficar vazio", disse, alertando que as restrições deveriam se estender a shows de diferentes gêneros musicais. "A criança não tem nada a ver com os teus problemas", completou, defendendo o sustento dos filhos como prioridade.

Debate sobre eficácia e fiscalização

O vídeo acumulou milhares de interações. Mães e defensores dos direitos da criança elogiaram tanto o posicionamento do ator quanto a ideia de medidas coercitivas que não dependem da prisão. Já outros usuários questionaram como essas restrições seriam fiscalizadas na prática em eventos públicos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A legislação brasileira já prevê instrumentos para cobrar o pagamento da pensão: prisão civil, negativação no Serasa, suspensão da CNH e do passaporte. As propostas de restrição ao lazer buscam pressionar socialmente o devedor para que cumpra a obrigação sem necessariamente recorrer à detenção.