Assine
overlay
Início Cultura
ASSISTA

Vídeo de Jonathan Azevedo acende debate sobre medidas contra devedores de pensão

Proposta quer barrar devedores de alimentos de shows e partidas de futebol; debate se acende

Publicidade
Carregando...
JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
06/06/2026 11:06 - atualizado em 06/06/2026 11:07

compartilhe

SIGA
×
Vídeo de Jonathan Azevedo acende debate sobre medidas contra devedores de pensão
O ator faz referência ao Projeto de Lei 2581/2023, de autoria de Sâmia Bonfim, que prevê restrições judiciais para impedir devedores de alimentos de frequentar arenas esportivas crédito: Tupi

Um vídeo do ator Jonathan Azevedo publicado nessa sexta-feira (5) ganhou repercussão nas redes sociais ao defender restrições de acesso a eventos para quem deve pensão alimentícia. Na gravação, ele apoia propostas que proibiriam inadimplentes de entrar em estádios, shows e estabelecimentos comerciais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

PL quer barrar devedores em estádios e shows

Azevedo citou a deputada federal Sâmia Bonfim (PSOL-SP) e a vereadora carioca Thaís Ferreira (PSOL-RJ), conhecidas por pautas ligadas aos direitos das mulheres e da infância. O ator faz referência ao Projeto de Lei 2581/2023, de autoria de Bonfim, que prevê restrições judiciais para impedir devedores de alimentos de frequentar arenas esportivas.

Com tom descontraído, Jonathan ironizou o efeito da medida: "Agora o estádio tá para ficar vazio", disse, alertando que as restrições deveriam se estender a shows de diferentes gêneros musicais. "A criança não tem nada a ver com os teus problemas", completou, defendendo o sustento dos filhos como prioridade.

Leia Mais

Debate sobre eficácia e fiscalização

O vídeo acumulou milhares de interações. Mães e defensores dos direitos da criança elogiaram tanto o posicionamento do ator quanto a ideia de medidas coercitivas que não dependem da prisão. Já outros usuários questionaram como essas restrições seriam fiscalizadas na prática em eventos públicos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A legislação brasileira já prevê instrumentos para cobrar o pagamento da pensão: prisão civil, negativação no Serasa, suspensão da CNH e do passaporte. As propostas de restrição ao lazer buscam pressionar socialmente o devedor para que cumpra a obrigação sem necessariamente recorrer à detenção.

Tópicos relacionados:

ator pensao-alimenticia projeto-de-lei

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay