Devedores de pensão alimentícia são proibidos de ir ao jogo Argentina x Brasil (Jogo entre Brasil e Argentina )

Os devedores de pensão alimentícia foram proibidos de ir ao jogo entre Argentina e Brasil, nesta terça-feira (25/3), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O decreto é do Governo da Cidade de Buenos Aires. O objetivo das autoridades é limitar o número de atividades de lazer daqueles que não cumprem com as suas obrigações legais.

O protocolo já será implementado nesta terça-feira, no estádio Más Monumental, no duelo que a Seleção Argentina receberá o Brasil pela 14ª rodada das Eliminatórias. A ideia é que a medida seja estendida a todos os estádios de futebol de Buenos Aires – 18 no total.

Um teste de tal protocolo já foi feito em La Bombonera, na partida entre Boca Juniors e Defensa y Justicia, pelo Campeonato Argentino.

A informação é do Olé Argentina.

Como será verificação?

Para realizar as verificações dos devedores, os funcionários do Registro de Devedores Inadimplentes de Pensão Alimentícia estarão nas catracas do estádio. Eles terão uma lista prévia com os nomes e serão responsáveis ??por verificar o documento de identificação de cada torcedor.

Caso o torcedor esteja nesta lista, a entrada será negada no estádio até que situação seja regularizada e um boletim de ocorrência será emitido.

De acordo com dados do Governo de Buenos Aires, há aproximadamente 11 mil devedores de pensão alimentícia na Argentina. Desse total, cerca de 2.900 residem na capital.

A notícia Devedores de pensão alimentícia são proibidos de ir ao jogo Argentina x Brasil foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque