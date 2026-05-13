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MG: caminhoneiro é preso na BR-251 por dívida de pensão alimentícia

Motorista foi abordado durante fiscalização na BR-251, em Fruta de Leite, na Região Norte de Minas Gerais

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
13/05/2026 05:44 - atualizado em 13/05/2026 06:58

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Caminhoneiro com mandado por pensão foi preso durante fiscalização na BR-251
Caminhoneiro com mandado por pensão foi preso durante fiscalização na BR-251 crédito: PRF/Reprodução

Um caminhoneiro de 41 anos foi preso na tarde dessa terça-feira (12/5) durante uma fiscalização na BR-251, em Fruta de Leite (MG), na Região Norte do estado.

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a abordagem aconteceu por volta das 15h40, no km 339 da rodovia.

O homem conduzia um caminhão Volkswagen 24.280 CRM 6x2 vermelho, que seguia do Ceará para Santa Catarina.

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Durante consultas aos sistemas policiais, os agentes constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o motorista, expedido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por falta de pagamento de pensão alimentícia.

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Depois da confirmação da ordem judicial, o caminhoneiro foi preso e encaminhado à Polícia Civil de Salinas (MG).

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