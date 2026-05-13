MG: caminhoneiro é preso na BR-251 por dívida de pensão alimentícia

Um caminhoneiro de 41 anos foi preso na tarde dessa terça-feira (12/5) durante uma fiscalização na BR-251, em Fruta de Leite (MG), na Região Norte do estado.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a abordagem aconteceu por volta das 15h40, no km 339 da rodovia.

O homem conduzia um caminhão Volkswagen 24.280 CRM 6x2 vermelho, que seguia do Ceará para Santa Catarina.

Durante consultas aos sistemas policiais, os agentes constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o motorista, expedido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por falta de pagamento de pensão alimentícia.

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Depois da confirmação da ordem judicial, o caminhoneiro foi preso e encaminhado à Polícia Civil de Salinas (MG).