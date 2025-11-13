Homem é preso com ‘ajuda’ do sobrinho por dever pensão alimentícia em MG
Suspeito foi localizado durante abordagem da PM em Santa Efigênia de Minas (MG); sem querer, sobrinho contribuiu para a prisão do tio
compartilheSIGA
Um homem de 51 anos foi preso, na tarde dessa quarta-feira (12/11), por dever R$ 128 mil em pensão alimentícia em Santa Efigênia de Minas (MG), no Vale do Rio Doce. A prisão ocorreu depois da detenção do sobrinho dele, de 27 anos, flagrado furtando uma caixa de cerveja em um supermercado no centro da cidade.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo a Polícia Militar, o gerente do estabelecimento acionou a corporação depois que o jovem entrou no comércio, pegou uma caixa de cerveja avaliada em R$ 44,28 e saiu sem pagar. Durante as buscas, os militares encontraram o autor do furto nas proximidades do quartel.
Leia Mais
Ao ser abordado, ele confessou o crime e disse que o pagamento seria feito posteriormente pelo tio. No entanto, conforme o boletim de ocorrência, o familiar negou qualquer conhecimento sobre a situação. Embora não tivesse participado do furto, ele acabou preso por possuir um mandado de prisão em aberto referente a uma dívida de pensão alimentícia que já soma R$ 128 mil. O homem também relatou à polícia que havia consumido toda a cerveja furtada pelo sobrinho.
O jovem foi levado a um posto de saúde para avaliação médica e, em seguida, encaminhado à delegacia de plantão de Guanhães. A PM informou que ele é conhecido no meio policial e possui outras passagens por furto na cidade.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia