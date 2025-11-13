Homem é preso com ‘ajuda’ do sobrinho por dever pensão alimentícia em MG

Um homem de 51 anos foi preso, na tarde dessa quarta-feira (12/11), por dever R$ 128 mil em pensão alimentícia em Santa Efigênia de Minas (MG), no Vale do Rio Doce. A prisão ocorreu depois da detenção do sobrinho dele, de 27 anos, flagrado furtando uma caixa de cerveja em um supermercado no centro da cidade.

Segundo a Polícia Militar, o gerente do estabelecimento acionou a corporação depois que o jovem entrou no comércio, pegou uma caixa de cerveja avaliada em R$ 44,28 e saiu sem pagar. Durante as buscas, os militares encontraram o autor do furto nas proximidades do quartel.

Ao ser abordado, ele confessou o crime e disse que o pagamento seria feito posteriormente pelo tio. No entanto, conforme o boletim de ocorrência, o familiar negou qualquer conhecimento sobre a situação. Embora não tivesse participado do furto, ele acabou preso por possuir um mandado de prisão em aberto referente a uma dívida de pensão alimentícia que já soma R$ 128 mil. O homem também relatou à polícia que havia consumido toda a cerveja furtada pelo sobrinho.

O jovem foi levado a um posto de saúde para avaliação médica e, em seguida, encaminhado à delegacia de plantão de Guanhães. A PM informou que ele é conhecido no meio policial e possui outras passagens por furto na cidade.

