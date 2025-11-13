Assine
overlay
Início Gerais
CERVEJA ‘ENVOLVIDA’

Homem é preso com ‘ajuda’ do sobrinho por dever pensão alimentícia em MG

Suspeito foi localizado durante abordagem da PM em Santa Efigênia de Minas (MG); sem querer, sobrinho contribuiu para a prisão do tio

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
13/11/2025 10:08 - atualizado em 13/11/2025 10:21

compartilhe

SIGA
x
O desejo de trabalhar com frutas do cerrado levou a Mut a criar uma cerveja de pequi
Homem é preso por dever R$ 128 mil em pensão após sobrinho furtar cerveja em supermercado de MG crédito: Glauber Prates/Divulgação

Um homem de 51 anos foi preso, na tarde dessa quarta-feira (12/11), por dever R$ 128 mil em pensão alimentícia em Santa Efigênia de Minas (MG), no Vale do Rio Doce. A prisão ocorreu depois da detenção do sobrinho dele, de 27 anos, flagrado furtando uma caixa de cerveja em um supermercado no centro da cidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Polícia Militar, o gerente do estabelecimento acionou a corporação depois que o jovem entrou no comércio, pegou uma caixa de cerveja avaliada em R$ 44,28 e saiu sem pagar. Durante as buscas, os militares encontraram o autor do furto nas proximidades do quartel.

Leia Mais

Ao ser abordado, ele confessou o crime e disse que o pagamento seria feito posteriormente pelo tio. No entanto, conforme o boletim de ocorrência, o familiar negou qualquer conhecimento sobre a situação. Embora não tivesse participado do furto, ele acabou preso por possuir um mandado de prisão em aberto referente a uma dívida de pensão alimentícia que já soma R$ 128 mil. O homem também relatou à polícia que havia consumido toda a cerveja furtada pelo sobrinho.

O jovem foi levado a um posto de saúde para avaliação médica e, em seguida, encaminhado à delegacia de plantão de Guanhães. A PM informou que ele é conhecido no meio policial e possui outras passagens por furto na cidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

minas-gerais pm policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay