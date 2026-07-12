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Pai dos atores Selton e Danton Mello morre aos 84 anos

Dalton Mello, patriarca da família, fumou por 70 anos; Selton e Danton fazem homenagens

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Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
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Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
Repórter
12/07/2026 08:36

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Selton Mello se despede do pai aos 84 anos com desabafo comovente
Selton Mello se despede do pai aos 84 anos com desabafo comovente crédito: Tupi

Morreu neste sábado (11/7), aos 84 anos, o pai dos atores Selton Mello e Danton Mello. A confirmação da morte de Dalton Mello foi feita pela família, que apontou complicações decorrentes do tabagismo como a causa do falecimento.

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Homenagens e despedida de Dalton Mello

Em uma publicação conjunta no Instagram, Selton relatou que a despedida no hospital foi serena e que o pai estava lúcido antes de partir. "Meu melhor amigo foi descansar", afirmou o ator, mencionando que Dalton agora se reencontra com a esposa, de quem sentia muita saudade.

Os irmãos destacaram que o patriarca fumou por 70 anos, hábito que iniciou precocemente na adolescência. Segundo o desabafo dos artistas nas redes sociais, o vício foi o principal responsável pela partida do pai, enfatizando que o cigarro o levou após décadas de dependência.

A empresária Cintia Oliveira também prestou tributo ao amigo, recordando a convivência que começou em 1997. Ela definiu Dalton como um pai presente e amoroso, ressaltando a fé que compartilhavam e os momentos vividos no Rio de Janeiro, antes mesmo de ela trabalhar com os filhos dele.

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A postagem recebeu diversas manifestações de carinho de colegas de profissão, como a atriz Fabiula Nascimento. Em sinal de agradecimento pelo apoio dos fãs e amigos durante o luto, Danton Mello respondeu às mensagens com um símbolo de coração, reforçando o sentimento de gratidão da família.

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