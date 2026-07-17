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Milton Nascimento é internado para tratar pneumonia

Equipe do cantor informou que o artista, de 83 anos, apresenta boa evolução clínica e deve receber alta nos próximos dias para continuar o tratamento em casa

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
17/07/2026 11:53 - atualizado em 17/07/2026 11:56

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Milton Nascimento é internado para tratar pneumonia
O cantor Milton Nascimento, que está internado para tratar pneumonia, em momento de apresentação musical crédito: Túlio Santos / EM

O cantor Milton Nascimento, de 83 anos, está internado para tratar um quadro de pneumonia. A informação foi divulgada pela equipe do artista por meio de uma nota publicada nas redes sociais nesta sexta-feira (17/6).

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Segundo o comunicado, a pneumonia é uma "intercorrência comum" dentro do atual quadro de saúde do músico, que segue internado sob cuidados médicos. A publicação não dá mais detalhes, como onde Milton está internado. 

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"Ele segue estável e em boa evolução clínica, com todo o suporte necessário, e assistido por uma excelente equipe de profissionais", informou a equipe.

Ainda de acordo com a nota, a expectativa é que Milton receba alta nos próximos dias e possa dar continuidade ao tratamento em casa.

"A previsão é que ele receba alta nos próximos dias e siga o tratamento em casa, visando o seu conforto", diz o comunicado.

Milton Nascimento enfrenta demência

Desde outubro de 2025, o público sabe que o cantor enfrenta problemas de saúde desde que foi diagnosticado com Demência por Corpos de Lewy (DCL), uma doença neurodegenerativa que afeta funções como memória, atenção, comportamento e movimentos.

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A condição apresenta sintomas semelhantes aos da Doença de Parkinson, enfermidade com a qual Milton já havia sido diagnosticado anteriormente.

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