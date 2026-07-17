‘Minha mãezinha tá no céu’: viraliza entrevista com menina que perdeu a mãe

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma entrevista exibida ao vivo no “NE1”, da TV Globo em Pernambuco, emocionou telespectadores. Durante a cobertura da celebração de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do Recife, na quinta-feira (16/7), a repórter Bianka Carvalho interrompeu o protocolo jornalístico para consolar Antonela, uma menina de 8 anos que perdeu a mãe em maio. Ela aproveitou a entrevista para desabafar sobre o luto.

o tanto que eu tô chorando com essa mini querida falando da mãezinha dela que faleceu e sendo acolhida pela repórter ao vivo não tá escrito pic.twitter.com/zsIH4xXxdR — Matheus (@matheuscaseca) July 16, 2026

A jornalista abordou a criança para perguntar sobre a devoção à santa e o pedido feito durante a celebração. “Que me proteja, que nada aconteça comigo, que não aconteça nada com todo mundo porque a minha mãezinha faleceu. Que Deus dê proteção, cuide da minha mãe porque isso foi muito difícil", disse Antonela.

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Visivelmente emocionada, Bianka perguntou quando a perda havia acontecido. "Foi em maio", respondeu a menina.

"Meu amor, eu sinto muito. Qual a sua idade?", perguntou a jornalista. Antonela contou que havia acabado de completar 8 anos sem a presença da mãe. "Fiz oito anos e não vi a minha mãezinha porque a minha mãezinha está no Céu", afirmou.

Menina falou sobre a saudade da mãe

Durante quase 4 minutos de conversa, Bianka deixou Antonela falar livremente sobre o luto. A criança contou que hoje recebe o carinho da família e está sob os cuidados da tia, a quem considera como uma segunda mãe. "Eu quero muito ter uma mamãe. Não pode substituir, mas a irmã da minha mãe é minha mãe", disse.

A jornalista concordou e destacou o apoio familiar. Mesmo assim, Antonela confessou que a dor permanece. "Eu ainda sinto saudade da minha mãe”, disse.

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Bianka respondeu com delicadeza: "Claro que você sente saudade da sua mãe. Mãe é mãe, né?"

A menina também revelou que mantém uma conexão com a mãe por meio da fé. "Eu queria dar um abraço nela, falar com ela, mas eu não consigo. Eu consigo orar. Eu consigo falar com ela orando”, contou.

"Eu tenho certeza que sua mamãe está aqui, orgulhosa da menina corajosa que você é”, respondeu a jornalista.

Ao ouvir Antonela dizer que gostaria de abraçar a mãe novamente, Bianka decidiu dar um carinho a ela. "Eu posso dar um abraço em você? Me dá um abraço bem forte, já que você queria dar um abraço na sua mãe. Tenha certeza que todo mundo que está assistindo ao jornal está querendo dar um abraço em você nesse momento”, pediu.

Antonela revelou episódio de bullying

Durante a conversa, Antonela também contou que sofreu bullying na escola após a morte da mãe.

"Tem uma menina que faz bullying comigo faz tempo. Ela falou: 'Primeiramente, eu tenho mãe e você não tem'", relatou.

Bianka então sugeriu uma resposta para a criança. "Você diz assim, sem brigar: 'Nós duas temos mãe, só que a sua está aqui e a minha está no Céu, olhando por mim'”, aconselhou.

Depois da repercussão, Bianka Carvalho comentou o encontro em suas redes sociais e descreveu a entrevista como uma das mais difíceis de sua carreira.

"Fiquei quebrada por dentro. A menina Antonela falou por tanta gente e emocionou todo mundo. Uma criança gigante. Que Deus e Nossa Senhora a protejam", escreveu.

A repercussão da entrevista levou milhares de pessoas a enviarem mensagens de apoio à família de Antonela.

Família em luto

A madrinha da menina, Thuanny Santos, publicou um vídeo agradecendo o carinho recebido e afirmou que só conseguiu assistir à entrevista uma vez devido à emoção. "Essa menina tem uma força incrível", afirmou.

Ela explicou que vive em Portugal e que outra madrinha mora na Alemanha, mas garantiu que Antonela é cercada de amor, tanto que tem quatro madrinhas. Segundo Thuanny, a mãe da menina era sua madrinha e havia lhe feito alguns pedidos antes de morrer, incluindo cuidar da menina. "Ela nos dá forças todos os dias. Essa menina é incrível", afirmou.

Thuanny também agradeceu a postura da jornalista. "Obrigada, Bianka, por acolher a minha afilhada naquele momento. Eu acredito que ela desabafou e se aliviou um pouco”, disse.

Outra madrinha, Nathalia Silva, também publicou uma mensagem afirmando que toda a família está unida para que Antonela nunca se sinta sozinha. "Junto com seu papai estamos fazendo o possível para manter ela bem. Agradeço a todos e continuem orando por nossa pequena", escreveu.

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O pai da menina, Jemerson Silva, também comentou a repercussão da entrevista. "Minha filha hoje deu um depoimento lindo falando da dor e da saudade que sente de sua mãe. Verdade, filha, ela nos faz muita falta”, confessou.