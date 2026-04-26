Assine
overlay
Início Cultura
CARA DE UM, FOCINHO DE OUTRO

José Loreto reage a "sósia" e tenta encontrar rapaz que viralizou

Ator foi comparado a jovem de Pombal (PB) que deu entrevista sobre um ataque de cães

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
26/04/2026 12:13

compartilhe

SIGA
×
José Loreto busca sósia que viralizou nas redes sociais
José Loreto busca sósia que viralizou nas redes sociais crédito: Redes sociais / reprodução

O ator José Loreto se divertiu nas redes sociais nesse sábado (25/4) ao comentar a semelhança com um homem identificado como Lorran, protagonista de uma entrevista que viralizou na web. A gravação, originalmente exibida pela Rádio Maringá 98 FM, do Paraná, mostra o jovem relatando um acidente sofrido em Pombal (PB), depois de ser atacado por cães de rua.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover


Na publicação, Loreto compartilhou um trecho da entrevista e entrou na brincadeira com os internautas, que passaram a compará-lo com o rapaz. “Separados na maternidade? Não sei, só sei que estou à procura de Lorran… Me ajudem”, escreveu o ator.

Leia Mais

O artista contou que descobriu o “sósia” quando foi marcado em comentários nas redes sociais, onde usuários fizeram piadas chamando o jovem de “Loreto versão CLT” e “José Loreto da Shopee”. Segundo ele, a repercussão chamou atenção não apenas pelo tom humorístico, mas pela forte semelhança física entre os dois.

No vídeo, Loreto também destacou o contexto da entrevista, em que Lorran fazia um apelo às autoridades locais após o ataque de cães, que o derrubaram da motocicleta e causaram ferimentos. “O Lorran está aí dando entrevista e fazendo um apelo para a prefeitura... Mas o que chamou a atenção foi a semelhança dele comigo. Cara de um, focinho de outro”, comentou.

O ator disse que pretende encontrar o rapaz pessoalmente. Ele chegou a sugerir que poderia ajudá-lo com um tratamento dentário, detalhe apontado por internautas como a principal diferença entre os dois.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Até o momento, não há informações sobre um possível encontro entre os dois.

Tópicos relacionados:

celebridades internet memes redes-sociais televisao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay