José Loreto reage a "sósia" e tenta encontrar rapaz que viralizou

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ator José Loreto se divertiu nas redes sociais nesse sábado (25/4) ao comentar a semelhança com um homem identificado como Lorran, protagonista de uma entrevista que viralizou na web. A gravação, originalmente exibida pela Rádio Maringá 98 FM, do Paraná, mostra o jovem relatando um acidente sofrido em Pombal (PB), depois de ser atacado por cães de rua.





Na publicação, Loreto compartilhou um trecho da entrevista e entrou na brincadeira com os internautas, que passaram a compará-lo com o rapaz. “Separados na maternidade? Não sei, só sei que estou à procura de Lorran… Me ajudem”, escreveu o ator.

O artista contou que descobriu o “sósia” quando foi marcado em comentários nas redes sociais, onde usuários fizeram piadas chamando o jovem de “Loreto versão CLT” e “José Loreto da Shopee”. Segundo ele, a repercussão chamou atenção não apenas pelo tom humorístico, mas pela forte semelhança física entre os dois.

No vídeo, Loreto também destacou o contexto da entrevista, em que Lorran fazia um apelo às autoridades locais após o ataque de cães, que o derrubaram da motocicleta e causaram ferimentos. “O Lorran está aí dando entrevista e fazendo um apelo para a prefeitura... Mas o que chamou a atenção foi a semelhança dele comigo. Cara de um, focinho de outro”, comentou.

O ator disse que pretende encontrar o rapaz pessoalmente. Ele chegou a sugerir que poderia ajudá-lo com um tratamento dentário, detalhe apontado por internautas como a principal diferença entre os dois.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Até o momento, não há informações sobre um possível encontro entre os dois.