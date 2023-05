José Loreto ao desfilar de fio-dental na SPFW: 'Sempre tem a primeira vez'

José Loreto surgiu na passarela da São Paulo Fashion Week, nessa sexta-feira (26/5), desfilando com uma calcinha fio-dental e viralizou nas redes sociais.

Com o bumbum à mostra, o ator exibiu ainda um sensor de glicemia no glúteo em referência à condição de diabético. Ao fim do desfile, o artista comentou sobre a peça de vestuário: “Sempre tem uma primeira vez”.