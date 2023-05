Narcisa Tamborindeguy acorda Lana Del Rey aos berros com megafone

677

Narcisa usa megafone para chamar atenção de Lana Del Rey, no Rio de Janeiro (foto: Leon Bennett/Getty Images/AFP / Reprodução/Instagram)

A cantora Lana Del Rey não deve ter acreditado quando acordou na manhã deste sábado (27/5) aos berros por uma vizinha do luxuoso hotel Copacabana Palace, na zona sul do Rio. Mas, foi exatamente isso que aconteceu.

A socialite Narcisa Tamborindeguy pegou um megafone e começou a chamar a atenção da intérprete de "Summertime Sadness". Craziness.

"Lana! Lana Del Rey! Onde você está, Lana Del Rey? Venha ver seus fãs!", gritava Narcisa, misturando português e inglês. "Ai, que loucura!", completou a famosa com seu tradicional bordão. A ex-mulher do diretor da Globo, Boninho, parecia se divertir bastante com a brincadeira, já que gargalhava enquanto falava no aparelho da janela do seu apartamento.

Na legenda do vídeo, que ela postou nas redes, Narcisa ainda escreveu: "Lana Del Rey, canta uma música pros gays!".

Meu Deus! A Narcisa nos representando %uD83D%uDE2Dpic.twitter.com/dmSdGmtHf8 — Lana Del Rey World (@LDRWorld1) May 27, 2023

Não demorou muito para que os fãs da cantora comentasse o episódio. "Não acredito que você fez isso? Meu Deus", duvidou um internauta. "Estou passado com a sua ousadia, Narcisa!", reagiu uma segunda usuária do Twitter e a terceira completou: "A Lana deve estar querendo saber até agora quem era essa louca no prédio ao lado."

A cantora se apresenta no festival MITA neste sábado (27/5) no Jockey Club, na Gávea. Em São Paulo, o evento acontece nos dias 3 (sábado) e 4 de junho (domingo), no Vale do Anhangabaú, no Centro Histórico de São Paulo. Vale lembrar que há dois meses, Lana lançou seu nono álbum, "Did You Know There's a Tunnel Under Ocean Blvd"