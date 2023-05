Saiba como assistir ao MITA Festival ao vivo

Palco do MITA Festival no Rio de Janeiro, neste sábado (27/5) (foto: Maísa Cristina/Arquivo Pessoal)

O MITA Festival abre sua edição de 2023, no Rio de Janeiro, neste sábado (27/5), com uma mistura de shows nacionais e internacionais. Para o público que não conseguirá estar presente no Jockey Club Brasileiro, a partir das 17h40 o Multishow exibirá ao vivo as apresentações.