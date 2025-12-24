José Loreto estreia no musical “Ópera do malandro” e vive Chorão no cinema

Com a vida amorosa frequentemente estampada nas páginas de fofoca, o ator assumiu relacionamento com a atriz Débora Nascimento em 2012. O casal se casou em 19 de maio de 2015, em Abu Dhabi, e teve uma filha, Bella, nascida em 14 de abril de 2018. A separação foi confirmada em janeiro de 2019, após rumores de traição negados por sua assessoria. Foto: Reprodução/Instagram