José Loreto estreia no musical “Ópera do malandro” e vive Chorão no cinema
O ator afirma que a preparação exige dedicação integral. Os ensaios ocorrem de segunda a sábado, das 9h às 16h, seguidos por aulas de canto e dança. Segundo Loreto, trata-se do maior espetáculo de que já participou em sua carreira. Foto: - Reprodução Instagram
Paralelamente ao teatro, José Loreto concluiu as filmagens do longa-metragem sobre a vida de Chorão, líder da banda Charlie Brown Jr., com lançamento previsto para 2026. O ator relata um processo de trabalho intenso e imersivo, que se estendeu inclusive fora do set. Foto: Reprodução Instagram /@joseloreto
Sobre a recepção do filme, Loreto afirma que a produção aborda aspectos pouco conhecidos da trajetória de Chorão e busca retratar características marcantes de sua personalidade. No longa, ele contracena com Fernanda Marques, que interpreta Graziela Gonçalves, viúva do músico. Foto: Reprodução Instagram /@joseloreto
Embora tenha ampliado sua atuação no cinema e no teatro, José Loreto construiu grande parte de sua carreira na televisão, com papéis em novelas de destaque da TV Globo. Saiba mais, a seguir, sobre a trajetória do ator. Foto: Reprodução Instagram @joseloreto
José Loreto Sampaio nasceu em 27 de junho de 1984, no Rio de Janeiro. É filho de Luiz Fernando Loreto e Ângela Sampaio. Estudou artes cênicas no Rio de Janeiro, com formação voltada para teatro e televisão, e iniciou a carreira após participar de oficinas e testes promovidos por emissoras. Foto: Reprodução Instagram @joseloreto
Seu primeiro trabalho na televisão foi em "Malhação", exibida em 2005, na qual interpretou o personagem Marcão. Foto: Divulgação
Em 2012, integrou o elenco da novela "Avenida Brasil", uma das produções de maior repercussão da televisão brasileira nas últimas décadas. Na trama escrita por João Emanuel Carneiro, interpretou Darkson. Foto: Divulgação/Globo
No ano seguinte, atuou em "Flor do Caribe", novela exibida no horÃ¡rio das 18h, ambientada no litoral nordestino, na qual viveu Candinho. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
Em 2014, interpretou Pedro, antagonista da novela das 19h "Boogie Oogie", um jovem militar de comportamento agressivo, apaixonado por Sandra, personagem de Isis Valverde, com quem vive um romance até perdê-la para o irmão Alex. Foto: Divulgação
José Loreto também participou de outras produções televisivas, como "Haja Coração", "Mister Brau", "Vai na Fé", "No Rancho Fundo" e "Dona de Mim". Foto: - Reprodução GShow
Com a vida amorosa frequentemente estampada nas páginas de fofoca, o ator assumiu relacionamento com a atriz Débora Nascimento em 2012. O casal se casou em 19 de maio de 2015, em Abu Dhabi, e teve uma filha, Bella, nascida em 14 de abril de 2018. A separação foi confirmada em janeiro de 2019, após rumores de traição negados por sua assessoria. Foto: Reprodução/Instagram
Entre agosto de 2022 e janeiro de 2023, José Loreto namorou Rafa Kalimann. Em 22 de dezembro de 2025, foi fotografado beijando a atriz Fernanda Marques, com quem contracenou no filme "Chorão". Foto: Reprodução Instagram