Fã de Michael Jackson ganha concurso de sósias sem planejar

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Tiago Pereira não planejava vencer - na verdade, nem planejava competir. De férias no Rio de Janeiro, o jovem do Tocantins que mora em Brasília decidiu participar de um concurso de sósias de Michael Jackson (1958-2009) quase por impulso, depois de ver um anúncio no Instagram. A disputa, promovida pela rede de cinemas Estação Net, teve seis participantes neste sábado (25/4). Ele foi sem pretensão. "Eu vim mais pela zoeira e tal, pra dançar", conta. Saiu de lá em primeiro lugar.





Conhecido artisticamente como Tiagresco, ele chegou ao evento achando que se tratava apenas de um concurso de semelhança física. "Eu achei que era um concurso só pra quem se parecia mais com o Michael", diz. Só descobriu na hora que teria de se apresentar. "Chegou aqui, eles começaram a ensaiar uns passos de dança e aí montei rapidinho uma performance, porque eu já sabia algumas coreografias."

Fã declarado do Rei do Pop, Tiago não se define como um sósia tradicional. "Eu não estava tão focado em realmente parecer fisicamente com o Michael, mas tenho vários figurinos idênticos que ajudam a compor o estilo", afirma. Ainda assim, carrega no repertório passos de clássicos como "Billie Jean" e "Smooth Criminal", aprendidos ao longo dos anos como admirador. "Eu sou muito fã, sou muito fã", reforça.

O prêmio foi simbólico: dez ingressos de cinema para ver "Michael", que ele já assistiu três vezes desde que o longa estrelado por Jaafar Jackson estreou no Brasil nesta quinta-feira (23). Ainda assim, a experiência foi marcante. "É uma coisa totalmente inesperada, eu não estava esperando", diz. Segundo ele, o público foi chegando aos poucos e se envolveu com as apresentações. "Foi bastante divertido."

Criador de conteúdo sobre Michael Jackson, Tiago vê na vitória um impulso para seguir explorando esse universo. Sem planejamento rígido, mas com entusiasmo, resume o espírito da noite: "Eu já estava com essa roupa aqui, eu fui lá no palco só pela zoeira. Venci! Foi surpresa até pra mim."

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Desde 2024, a rede Estação Net promove concursos de sósias como parte de ações ligadas a estreias e premiações. Entre os destaques estão as disputas inspiradas em Wagner Moura, realizadas antes da transmissão do Oscar de 2026, e na personagem Dona Sebastiana, vivida por Tânia Maria em "O Agente Secreto", durante o Globo de Ouro no Estação Net Botafogo. A iniciativa também já homenageou Fernanda Torres, após o sucesso de "Ainda Estou Aqui", e Selton Mello, em 2024.