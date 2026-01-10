Nanda Marques entra em nova novela e assume namoro com José Loreto

Acusada injustamente pelo homicídio, Adriana conta apenas com o apoio de Pedro, filho do advogado responsável por sua condenação. Após cumprir seis anos de prisão, ela deixa a cadeia decidida a se vingar dos responsáveis por sua queda. Nanda Marques participa da produção em um papel coadjuvante de destaque. Foto: Reprodução Instagram /@nandamaarques