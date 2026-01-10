Celebridades e TV
Nanda Marques entra em nova novela e assume namoro com José Loreto
-
Escrita por Walcyr Carrasco, a novela estreia em maio de 2026 como sucessora de “Três Graças” e tem como eixo central o assassinato do milionário Artur Brandão, personagem de Antônio Fagundes. O crime ocorre na noite em que ele anuncia o casamento com Adriana, vivida por Letícia Colin, uma jovem cuidadora. Foto: wikimedia commons - Ministerio da Cultura
-
Acusada injustamente pelo homicídio, Adriana conta apenas com o apoio de Pedro, filho do advogado responsável por sua condenação. Após cumprir seis anos de prisão, ela deixa a cadeia decidida a se vingar dos responsáveis por sua queda. Nanda Marques participa da produção em um papel coadjuvante de destaque. Foto: Reprodução Instagram /@nandamaarques
-
Nascida em 28 de abril de 1994, em São Paulo, Fernanda Marques iniciou a carreira artística ainda jovem, atuando como modelo e em comerciais de televisão, além de iniciar seus estudos em teatro. Foto: Reprodução Instagram /@nandamaarques
-
Sua estreia na televisão ocorreu em 2017, na série “A Fórmula”, produzida pela TV Globo, na qual dividiu a mesma personagem com a atriz Cláudia Raia. Foto: Divulgação
-
-
No mesmo ano, integrou o elenco da supersérie “Onde Nascem os Fortes”, ambientada no sertão nordestino, como a personagem Selma. Foto: Divulgação
-
Em 2021, viveu Cecília na novela “Um Lugar ao Sol”, participação que marcou uma de suas primeiras atuações de maior visibilidade junto ao público. Foto: Divulgação
-
Em 2024, interpretou a protagonista Ana Paula na série do Globoplay “Dr4g0n”, ambientada no universo dos e-sports. Na trama, a personagem é a irmã mais velha de Daniel, um jovem jogador promissor de games competitivos, e estudante de administração que passa a assumir papel central na organização da carreira do irmão após a família enfrentar dificuldades financeiras. Foto: Divulgação
-
-
No início de 2025, passou a integrar o elenco do remake de “Vale Tudo”, no qual interpretou Vera, personagem contratada por Marco Aurélio para se aproximar de seu filho, Tiago. Foto: Reprodução Instagram /@nandamaarques
-
Ainda em 2025, participou de “Beleza Fatal”, produção da plataforma HBO Max, interpretando Rebeca, filha de Elvira, personagem de Giovanna Antonelli, cuja morte ocorre no início da narrativa e desencadeia o desejo de vingança por parte de sua família. Foto: Divulgação
-
No teatro, Nanda Marques atuou em montagens como “Fala Comigo Doce Como a Chuva”, “Reunificação das Duas Coreias” e “Bang Bang: Você Morreu”. Foto: Reprodução Instagram /@nandamaarques
-
-
No cinema, participou de produções como “Marighella”, “Nas Mãos de Quem Me Leva”, “Ninguém Sai Vivo Daqui” e “A Menina que Matou os Pais: A Confissão”. Foto: Reprodução Instagram /@nandamaarques
-
Em “Nas Mãos de Quem Me Leva”, lançado em 2021, interpreta a protagonista Amora, uma jovem órfã de 22 anos que enfrenta conflitos pessoais e familiares enquanto busca autonomia emocional e vivencia uma experiência afetiva decisiva. Foto: Reprodução Youtube
-
O filme foi premiado em festivais independentes internacionais, como o Washington Film Festival e o German United Film Festival, e recebeu prêmios nas categorias de Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Atriz, reconhecendo a atuação da atriz. Foto: Reprodução Instagram /@nandamaarques
-
-
Nanda também integra o elenco do longa “Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz? Minha História de Amor com Chorão”, cinebiografia do cantor Chorão, vocalista da banda Charlie Brown Jr., no qual interpreta Graziela Gonçalves, ex-esposa do músico. A produção tem José Loreto no papel principal. Foto: Reprodução Instagram /@nandamaarques
-
Inclusive, Nanda Marques e José Loreto assumiram publicamente o relacionamento em outubro de 2025, ao divulgarem registros de uma viagem a Caraíva, na Bahia. Foto: Reprodução Instagram /@nandamaarques