Corpo de Renato Machado será velado no Rio nesta sexta-feira (17/7)

O jornalista Renato Machado, ex-apresentador do Bom Dia Brasil, morreu na manhã dessa quinta-feira (16/7), aos 83 anos, por insuficiência cardíaca. Ele estava internado na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio. O velório acontece nesta sexta-feira, a partir das 11h30, na Capela 8 do Memorial do Carmo, no Caju, com cremação prevista para as 14h30.

Renata Vasconcellos emociona ao homenagear Renato Machado: 'Foi um farol na minha vida'

Renata Vasconcellos prestou homenagem ao jornalista Renato Machado durante o programa Mais Você, de Ana Maria Braga. Os dois dividiram a bancada do Bom Dia Brasil por nove anos. "O Renato foi um farol na minha vida", disse Renata. Ele me ensinou muito.

A apresentadora do Jornal Nacional descreveu o colega como uma pessoa extremamente generosa, de um senso de humor inteligente e peculiar, sarcástico e agradável. Também ressaltou a capacidade argumentativa de Renato: mesmo sem concordar com ele, era difícil resistir à lógica que construía sempre com muita elegância, disse.

Renata Vasconcellos relembra com carinho a trajetória ao lado de Renato Machado e fala sobre a saudade que o grande jornalista deixa #MaisVocê #TVGlobo pic.twitter.com/DzE9X3FC12 — TV Globo (@tvglobo) July 16, 2026

Carreira de mais de 40 anos na TV Globo

Carioca, filho de um militar e de uma secretária bilíngue, Renato formou-se em Direito e chegou a ser aprovado no concurso do Itamaraty, mas sabotou o próprio exame de vista para não abandonar o jornalismo. Antes de entrar nas redações, trabalhou como ator e dublador e atuou no serviço brasileiro da rádio BBC, em Londres, no final dos anos 1960.

Em 1969, foi contratado como repórter pelo Jornal do Brasil, onde permaneceu por 13 anos e chegou à editoria internacional. Ingressou na TV Globo em 1982, cobrindo a Guerra das Malvinas logo nos primeiros meses. No ano seguinte, tornou-se correspondente em Londres, de onde acompanhou os atentados terroristas em Paris em 1986 e o desastre nuclear de Chernobyl.

Em 1990, deixou a Globo para a TV Manchete, onde cobriu a Guerra do Golfo, mas retornou à emissora em 1991. Nos cinco anos seguintes como repórter especial, registrou o impeachment de Fernando Collor e a morte de Ayrton Senna.

À frente do Bom Dia Brasil por 14 anos e indicação ao Emmy

Foto; Reprodução/TV Globo

Em 1996, Renato assumiu a apresentação e a editoria-chefe do Bom Dia Brasil, onde permaneceu por 14 anos. Ao lado de Leilane Neubarth e, posteriormente, Renata Vasconcellos, participou da reformulação do telejornal, com mais dinamismo, entradas ao vivo e maior interação entre os apresentadores. Em 2011, voltou a Londres como correspondente internacional, cobrindo acontecimentos como os ataques ao Charlie Hebdo, a crise econômica na Grécia e reportagens especiais sobre cultura e gastronomia.

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De volta ao Brasil, integrou a equipe do Globo Repórter como repórter especial. Em 2016, o programa "A arte como passaporte", sobre o impacto da música e da dança na vida de crianças em situação de vulnerabilidade, recebeu indicação ao Emmy Internacional. Renato deixou a TV Globo em novembro de 2021, após uma trajetória marcada pelo jornalismo televisivo e por grandes coberturas nacionais e internacionais.