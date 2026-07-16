Morre Renato Machado, apresentador que marcou gerações na TV Globo

O telejornalismo brasileiro perdeu nesta quinta-feira (16/7), o jornalista Renato Machado, que morreu aos 83 anos. O profissional, veterano da televisão, estava internado na Clínica São Vicente, localizada na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro.

Reconhecido pela sobriedade, Machado foi o rosto de coberturas internacionais de grande impacto. Como correspondente em Londres a partir de 1983, ele relatou ao público brasileiro o desastre nuclear de Chernobyl e os ataques terroristas que atingiram Paris em 1986.

A trajetória do comunicador no jornalismo teve início em 1969, no jornal impresso Jornal do Brasil. Ele migrou para a TV Globo em 1982, ano em que participou de um de seus primeiros grandes desafios na emissora: a cobertura da Guerra das Malvinas.

Após retornar ao país em 1988, ele consolidou sua presença na emissora como repórter especial e apresentador. Renato Machado marcou época no comando do Bom Dia, Brasil e integrou as equipes do Jornal Nacional, RJTV e Jornal da Globo.

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Sua trajetória de mais de quatro décadas na emissora carioca o tornou um dos nomes mais respeitados da profissão. Ele uniu a experiência de campo em conflitos e crises com a segurança na apresentação das principais notícias do cotidiano brasileiro.